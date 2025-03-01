На Буковине задержали мужчину, который заплатил за побег в Румынию

Заплатили 20 тысяч долларов — на Буковине задержали уклонистов
Работники ГПСУ задержали на Буковине двух мужчин, которые пытались незаконно перейти государственную границу в направлении Румынии. Один из них отдал организатору $20 000 за обещание "безопасного перехода".
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Беглецы заплатили кругленькую сумму за неудачный побег
По информации правоохранителей, маршрут был спланирован дистанционно: организатор нанял проводника, который сопровождал нарушителей в их попытке сбежать за границу. Однако попытка завершилась задержанием.
На мужчину, который пытался пересечь границу незаконно, составлен административный протокол, а организатору и его сообщнику грозит уголовная ответственность.
Правоохранители призывают не доверять мошенническим схемам.
"Не поддавайтесь на мошеннические схемы и помните: законное пересечение — единственный безопасный путь", — сообщили в ГПСУ.
Напомним, недавно в Черновицкой области задержали школьников, которые проводили военнообязанных мужчин за границу.
А во Львовской области также недавно разоблачили мужчину, который за 9 тысяч евро пытался провезти через границу военнообязанного.
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