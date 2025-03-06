На границе разоблачили попытку перевозки оружия и психотропных веществ

Пограничник с собакой. Фото иллюстративное: vinnitsa.info

На пункте пропуска "Краковец — Корчева" водители пытались вывезти оружие и психотропы. Их разоблачила служебная собака Айрон, натренированная на выявление запрещенных веществ.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Telegram в четверг, 6 марта.

Читайте также:

Запрещенные вещества на границе

В ПП под управлением 46-летнего украинца прибывал грузовик MAN, который ехал в Польшу.

Собака Айрон. Фото: ГТСУ

"Во время осмотра транспортного средства сработала служебная собака Айрон, натренированная на выявление запрещенных веществ. Следовательно, работники таможни изъяли из куртки водителя два пакета с подозрительным содержимым", — говорится в сообщении.

Изъятый пакет. Фото: ГТСУ

В одном из них было более 11 грамм каннабиса, а в другом — 1,3 грамма амфетамина.

Кроме того, при осмотре авто Toyota Land Cruiser под управлением гражданина Великобритании удалось обнаружить оружие. Речь идет о сабле длиной 700 мм, разобранный пистолет марки "Glock", 9 mm и два боевых патрона калибра 5,45 мм.

Изъятое оружие. Фото: ГТСУ

Изъятое оружие. Фото: ГТСУ

"Сообщение об обоих фактах, которые имеют признаки уголовных преступлений, в соответствии со ст. 309 и ст. 263 УКУ, таможенники направили в правоохранительные органы", — добавили в ГТСУ.

Пост Государственной таможенной службы Украины. Фото: скриншот

Напомним, украинец пытался подкупить пограничника, чтобы незаконно пересечь границу вместе с товарищем.

Также на Буковине пограничники задержали двух мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Румынией.