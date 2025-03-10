Доступ на оружие стал доступным для украинцев в Дії

Мужчина держит в руках телефон с открытым приложением "Дія". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Дії стало доступно разрешение на оружие. Сейчас эта услуга работает в режиме бета-тестирования, но украинцы уже могут пользоваться ею.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в понедельник, 10 марта.

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Разрешение на оружие в действии

По словам Федорова, многие украинцы выразили интерес к владению оружием, поэтому и решили цифровизировать это направление. В 2023 году МВД создало электронный реестр оружия, а теперь на его основе запустили разрешение в Дії.

"До цифровизации разрешение было бумажной книжечкой, в которую ручкой вносили записи. А сейчас вы можете мгновенно сгенерировать разрешение в Дії и просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа", — отметил министр.

Сообщение Михаила Федорова. Фото: скриншот

Украинцы также будут получать онлайн оповещения об окончании срока действия разрешения. Продлить его можно будет онлайн через сайт МВД.

"Разрешение в Дії — это удобно и безопасно. Документ в приложении невозможно подделать, полиция сможет мгновенно проверять его легальность и информацию о владельце, что уменьшает риск незаконного оборота оружия", — отмечает Федоров.

Как получить разрешение на оружие в Дії

Для начала необходимо обновить приложение. После этого нужно пролистать все документы до конца и нажать "добавить документ". Если оружие зарегистрировано в Едином реестре, в Дії появится разрешение на него.

Напомним, народный депутат Руслан Горбенко заявил, что украинцы имеют тысячи единиц трофейного оружия. При этом только 10% подобного оружия оформлено надлежащим образом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потребности украинской армии в артиллерии в этом году смогут обеспечить на 100%. Государство планирует нарастить собственное производство оружия.