Доступ на оружие стал доступным для украинцев в Дії

В Дії теперь доступно разрешение на оружие — детали
В Дії стало доступно разрешение на оружие. Сейчас эта услуга работает в режиме бета-тестирования, но украинцы уже могут пользоваться ею.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в понедельник, 10 марта.
Разрешение на оружие в действии
По словам Федорова, многие украинцы выразили интерес к владению оружием, поэтому и решили цифровизировать это направление. В 2023 году МВД создало электронный реестр оружия, а теперь на его основе запустили разрешение в Дії.
"До цифровизации разрешение было бумажной книжечкой, в которую ручкой вносили записи. А сейчас вы можете мгновенно сгенерировать разрешение в Дії и просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа", — отметил министр.
Украинцы также будут получать онлайн оповещения об окончании срока действия разрешения. Продлить его можно будет онлайн через сайт МВД.
"Разрешение в Дії — это удобно и безопасно. Документ в приложении невозможно подделать, полиция сможет мгновенно проверять его легальность и информацию о владельце, что уменьшает риск незаконного оборота оружия", — отмечает Федоров.
Как получить разрешение на оружие в Дії
Для начала необходимо обновить приложение. После этого нужно пролистать все документы до конца и нажать "добавить документ". Если оружие зарегистрировано в Едином реестре, в Дії появится разрешение на него.
Напомним, народный депутат Руслан Горбенко заявил, что украинцы имеют тысячи единиц трофейного оружия. При этом только 10% подобного оружия оформлено надлежащим образом.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потребности украинской армии в артиллерии в этом году смогут обеспечить на 100%. Государство планирует нарастить собственное производство оружия.
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