Цьогоріч Україна зможе на 100% забезпечити себе власною артилерією — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, яким озброєнням власного виробництва Україна зможе себе забезпечити у 2025 році. Він зазначив, що протягом цього року вдасться забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом.

Про це Денис Шмигаль заявив на пресконференції у вівторок, 4 березня.

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За словами глави уряду, Україна вже виробляє всі види безпілотників для власного використання та цьогоріч зможе на 100% забезпечити себе власною артилерією.

Денис Шмигаль зазначив, що цьогоріч Україна планує наростити виробництво зброї до 50% від потреби.

"Щодо виробництва, то сьогодні Україна виробляє всі види дронів для власного використання і може забезпечувати майже всю потребу в дронах: морських, повітряних, наземних", — розповів прем’єр-міністр.

Також він наголосив, що Україна виробляє власну артилерію, і протягом цього року "ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом".

Крім цього, за словами Шмигаля, Україна майже повністю забезпечує себе мінами 80-го та 120-го калібрів власного виробництва.

"Ми розпочали й активно нарощуємо виробництво артилерійських боєприпасів, і цього року будемо спроможні забезпечити великий відсоток артилерійських боєприпасів 155-го натовського калібру, 105-го калібру, 122-го калібру. Виробництво мін для мінометів 80-го і 120-го калібрів — практично можемо говорити надзвичайно високий відсоток", — сказав прем’єр-міністр.

А також додав, що вже затверджено список "зброя перемоги" — це перелік зброї українського виробництва, яка кодифікована і пройшла відповідні випробування уже практикою на полі бою.

За словами прем’єра, наразі триває робота над тим, щоб цей перелік зростав, але все необхідне для того, щоб тримати оборону, у цьому переліку є.

Крім того, Денис Шмигаль заявив, що допомога від США наразі триває. За його словами, повідомлень про зміни не було.

Водночас Шмигаль відповів, що буде робити Україна у разі припинення допомогу з боку Європи та США. За його словами, в країни є один план — "перемогти та вижити".