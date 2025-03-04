В этом году Украина сможет на 100% обеспечить себя собственной артиллерией — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, каким вооружением собственного производства Украина сможет себя обеспечить в 2025 году. Он отметил, что в течение этого года удастся обеспечить 100% потребности в артиллерии собственным производством.

Об этом Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции во вторник, 4 марта.

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По словам главы правительства, Украина уже производит все виды беспилотников для собственного использования и в этом году сможет на 100% обеспечить себя собственной артиллерией.

Денис Шмыгаль отметил, что в этом году Украина планирует нарастить производство оружия до 50% от потребности.

"Что касается производства, то сегодня Украина производит все виды дронов для собственного использования и может обеспечивать почти всю потребность в дронах: морских, воздушных, наземных", — рассказал премьер-министр.

Также он подчеркнул, что Украина производит собственную артиллерию, и в течение этого года "мы будем способны обеспечить 100% потребности в артиллерии собственным производством".

Кроме этого, по словам Шмыгаля, Украина почти полностью обеспечивает себя минами 80-го и 120-го калибров собственного производства.

"Мы начали и активно наращиваем производство артиллерийских боеприпасов, и в этом году будем способны обеспечить большой процент артиллерийских боеприпасов 155-го натовского калибра, 105-го калибра, 122-го калибра. Производство мин для минометов 80-го и 120-го калибров — практически можем говорить чрезвычайно высокий процент", — сказал премьер-министр.

А также добавил, что уже утвержден список "оружие победы" — это перечень оружия украинского производства, которое кодифицировано и прошло соответствующие испытания уже практикой на поле боя.

По словам премьера, сейчас идет работа над тем, чтобы этот перечень рос, но все необходимое для того, чтобы держать оборону, в этом перечне есть.

Кроме того, Денис Шмыгаль заявил, что помощь от США пока продолжается. По его словам, сообщений об изменениях не было.

В то же время Шмыгаль ответил, что будет делать Украина в случае прекращения помощи со стороны Европы и США. По его словам, у страны есть один план — "победить и выжить".