Головна Новини дня У десятьох областях перебої з електроенергією через обстріли і негоду

Дата публікації: 28 квітня 2026 11:06
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

В Україні частина регіонів залишається без електропостачання через наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури та негоду. Найскладнішою є ситуація на Сумщині, де тривають перебої зі світлом і відновлювальні роботи неможливі через безпекову ситуацію.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Новини.LIVE.

Ситуація в енергетиці 28 квітня

Внаслідок російських ударів по об'єктах енергетики частково знеструмленими залишаються споживачі у Запорізькій та Харківській областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання там, де дозволяє безпекова ситуація.

Найбільш критичною залишається ситуація у Сумській області. Через пошкодження енергооб'єктів там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Водночас через загрозу повторних атак ремонтні бригади не можуть повноцінно розпочати відновлювальні роботи.

Після стабілізації ситуації енергетики планують оперативно приступити до ліквідації наслідків та відновлення електропостачання.

Окремо зазначається, що через несприятливі погодні умови без світла залишаються понад 100 населених пунктів у низці областей, зокрема у Дніпропетровській, Київській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській області.

У регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам.

Водночас наразі відключення електроенергії по країні не прогнозуються. Громадян закликають стежити за офіційною інформацією своїх обленерго.

Також українців просять економно споживати електроенергію у вечірні години з 18:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує спрямувати частину масштабного європейського пакета підтримки на посилення оборони та енергетичної безпеки.

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, кошти кредиту ЄС не планують використовувати для відновлення пошкодженої внаслідок російських атак енергетичної інфраструктури. За оцінками, на ці потреби необхідно близько 5,4 млрд євро.

Реклама

