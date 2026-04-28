В десяти областях перебои с электроэнергией из-за обстрелов и непогоды

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В Украине часть регионов остается без электроснабжения из-за последствий обстрелов энергетической инфраструктуры и непогоды. Самой сложной является ситуация на Сумщине, где продолжаются перебои со светом и восстановительные работы невозможны из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Новини.LIVE.

Ситуация в энергетике 28 апреля

В результате российских ударов по объектам энергетики частично обесточенными остаются потребители в Запорожской и Харьковской областях. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения там, где позволяет ситуация с безопасностью.

Наиболее критической остается ситуация в Сумской области. Из-за повреждения энергообъектов там обесточено наибольшее количество потребителей. В то же время из-за угрозы повторных атак ремонтные бригады не могут полноценно начать восстановительные работы.

После стабилизации ситуации энергетики планируют оперативно приступить к ликвидации последствий и восстановлению электроснабжения.

Отдельно отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий без света остаются более 100 населенных пунктов в ряде областей, в частности в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской области.

В регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем потребителям.

В то же время пока отключения электроэнергии по стране не прогнозируются. Граждан призывают следить за официальной информацией своих облэнерго.

Также украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы с 18:00 до 22:00, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует направить часть масштабного европейского пакета поддержки на усиление обороны и энергетической безопасности.

В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, средства кредита ЕС не планируют использовать для восстановления поврежденной в результате российских атак энергетической инфраструктуры. По оценкам, на эти цели необходимо около 5,4 млрд евро.