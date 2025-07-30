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Головна Новини дня У Держдепі заявили, що РФ помилилась щодо терплячості Трампа

У Держдепі заявили, що РФ помилилась щодо терплячості Трампа

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 05:20
Терпець у Трампа лопнув, заявили у Держдепі США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Представниця Державного департаменту США Теммі Брюс зробила заяву щодо інтерпретації позиції президента США Дональда Трампа стосовно переговорів щодо завершення війни в Україні. За її словами, РФ помилилась щодо терплячості Дональда Трампа.

Саме так речниця Держдепу заявила перед журналістами на брифінгу.

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Вона зазначила, що терпіння президента Трампа було, ймовірно, неправильно сприйнято деякими сторонами. За її словами, час для таких інтерпретацій минув.

"Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він — серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу", — заявила Брюс.

Брюс нагадала про попередження президента Трампа щодо запровадження санкцій та вторинних санкцій проти Росії у зв'язку з вигодою певних країн від купівлі російської нафти. Вона підкреслила, що президент має право приймати рішення щодо введення таких обмежень.

Трамп знову заявив, що розчарований Путіним

Своєю чергою Дональд Трамп зайвий раз нагадав журналістам, що розчарований у Путіні, передає канал Donald Trump українською.

"Ми щойно спілкувалися, а потім я дізнався, що Київ був розбомблений, і на вулицях багато загиблих. Це складна ситуація, і я не можу зрозуміти, як таке могло статися після нашої розмови. Перша леді також засмучена цим. Я сподівався, що ми зможемо порозумітися, але тепер я не впевнений, що це можливо", — заявив президент США.

Нагадаємо, диктатор РФ Путін поки що жодним чином не прокоментував 10-денний ультиматум для РФ, який висунув президент США Дональд Трамп. Така поведінка розчарувала американського лідера.

Раніше у Кремлі заявили про наміри продовжувати війну в Україні, попри заяви Білого дому.

санкції проти Росії володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Держдеп США мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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