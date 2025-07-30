Терпение у Трампа лопнуло, заявили в Госдепе США

В Госдепе заявили, что РФ ошиблась касательно терпеливости Трампа
Представительница Государственного департамента США Тэмми Брюс сделала заявление относительно интерпретации позиции президента США Дональда Трампа относительно переговоров по завершению войны в Украине. По ее словам, РФ ошиблась относительно терпеливости Дональда Трампа.
Именно так пресс-секретарь Госдепа заявила перед журналистами на брифинге.
Жесткое заявление Госдепа
Она отметила, что терпение президента Трампа было, вероятно, неправильно воспринято некоторыми сторонами. По ее словам, время для таких интерпретаций прошло.
"Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он - серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру", — заявила Брюс.
Брюс напомнила о предупреждении президента Трампа о введении санкций и вторичных санкций против России в связи с выгодой определенных стран от покупки российской нефти. Она подчеркнула, что президент имеет право принимать решение о введении таких ограничений.
Трамп снова заявил, что разочарован Путиным
В свою очередь Дональд Трамп лишний раз напомнил журналистам, что разочарован в Путине, передает канал Donald Trump на украинском.
"Мы только что общались, а потом я узнал, что Киев был разбомблен, и на улицах много погибших. Это сложная ситуация, и я не могу понять, как такое могло произойти после нашего разговора. Первая леди также расстроена этим. Я надеялся, что мы сможем найти общий язык, но теперь я не уверен, что это возможно", — заявил президент США.
Напомним, диктатор РФ Путин пока никак не прокомментировал 10-дневный ультиматум для РФ, который выдвинул президент США Дональд Трамп. Такое поведение разочаровало американского лидера.
Ранее в Кремле заявили о намерениях продолжать войну в Украине, несмотря на заявления Белого дома.
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