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Главная Новости дня В Госдепе заявили, что РФ ошиблась касательно терпеливости Трампа

В Госдепе заявили, что РФ ошиблась касательно терпеливости Трампа

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Дата публикации 30 июля 2025 05:20
Терпение у Трампа лопнуло, заявили в Госдепе США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Представительница Государственного департамента США Тэмми Брюс сделала заявление относительно интерпретации позиции президента США Дональда Трампа относительно переговоров по завершению войны в Украине. По ее словам, РФ ошиблась относительно терпеливости Дональда Трампа.

Именно так пресс-секретарь Госдепа заявила перед журналистами на брифинге.

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Она отметила, что терпение президента Трампа было, вероятно, неправильно воспринято некоторыми сторонами. По ее словам, время для таких интерпретаций прошло.

"Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он - серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру", — заявила Брюс.

Брюс напомнила о предупреждении президента Трампа о введении санкций и вторичных санкций против России в связи с выгодой определенных стран от покупки российской нефти. Она подчеркнула, что президент имеет право принимать решение о введении таких ограничений.

Трамп снова заявил, что разочарован Путиным

В свою очередь Дональд Трамп лишний раз напомнил журналистам, что разочарован в Путине, передает канал Donald Trump на украинском.

"Мы только что общались, а потом я узнал, что Киев был разбомблен, и на улицах много погибших. Это сложная ситуация, и я не могу понять, как такое могло произойти после нашего разговора. Первая леди также расстроена этим. Я надеялся, что мы сможем найти общий язык, но теперь я не уверен, что это возможно", — заявил президент США.

Напомним, диктатор РФ Путин пока никак не прокомментировал 10-дневный ультиматум для РФ, который выдвинул президент США Дональд Трамп. Такое поведение разочаровало американского лидера.

Ранее в Кремле заявили о намерениях продолжать войну в Украине, несмотря на заявления Белого дома.

санкции против России владимир путин Дональд Трамп война в Украине Госдеп США мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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