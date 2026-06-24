У Держдепі США заявили, що Путін не хоче миру

Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Представник Держдепу США Джеремі Левін заявив, що війна Росії проти України має закінчитися для Києва саме миром. Однак станом на зараз диктатор РФ Володимир Путін не готовий сідати за стіл переговорів.

Про це Левін сказав під час YES Dinner Discussion, організованої Фондом Віктора Пінчука у Ґданську, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець

Що сказав представник Держдепу про досягнення миру в Україні

Посадовець зазначив, що США взяли на себе роль посередника між Україною та Росією, оскільки більше ніхто не здатен ефективно виконувати цю функцію.

За словами Левіна, найкращим результатом для України може стати тривалий і справедливий мир, і що саме головне — саме мир. Проте мирний процес потребує кроків з обох сторін, чого не робить Росія.

"Путін досі не виявляє бажання сісти за стіл переговорів. Ви згадали про деякі нещодавні пропозиції (Президента України Володимира — Ред.) Зеленського, які ми вітаємо, але Путін відхилив їх", — сказав представник Держдепу.

Він додав, що президент США Дональд Трамп поставив себе у складне становище, оскільки йому небайдуже, щоб для України і в цілому Європи був досягнутий мир.

Водночас Левін говорить, що США продовжать підтримувати Україну, щоб вона підійшла до переговорів у максимально сильній позицій.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями диктатор РФ Володимир Путін заявив, що поки що не бачить жодних передумов для особистих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. У цьому ж виступі він вкотре звинуватив українську сторону в атаках на Росію.

У свою чергу Зеленський днями сказав, що Путін боїться повернення своєї армії додому, і це одна з причин, чому той не хоче припинення війни.