У Держдепі США заявили, що Китай міг пришвидшити завершення війни РФ проти України, але навпаки підтримує її

Володимир Путін і Сі Дзіньпін. Фото: Reuters

Китай міг би спонукати РФ до завершення війни проти України. Натомість, навпаки, підтримує цей кофлікт, допомагаючи окупантам технікою.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це під час конференції ReBuild Ukraine в середу, 13 листопада, заявив заступник держсекретаря США Річард Верма.

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Як Китай допомагає Росії

Представник Держдпепу зазначив, що останнім часом Китай посилив підтримку Росії. За його даними, у 2023 році Росія імпортувала товарів подвійного призначення на суму понад п'ять мільярдів доларів. Це на 40% більше, ніж було у 2022 році.

З якою метою проходить конференція ReBuild Ukraine

ReBuild Ukraine є офлайн-платформою для проєктів із відновлення, матеріалів і технологій, які необхідні для відбудови економіки України в умовах війни. Метою заходу є залучення інвестицій в українські міста та регіони, які надають підтримку переселенцям і мають привабливі інвестиційні можливості.

Раніше заступник держсекретаря США заявив, що економіка України розвивається навіть в умовах війни. Зокрема цьогоріч Україна експортувала близько ста мільйонів тонн продукції. Це на 36% більше, ніж у 2023 році.

Також Річард Верма повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення США вже надали Україні понад сто мільярдів доларів допомоги. Сума надзвичайних позик Штатів Україні становить 20 мільярдів доларів.