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У Держдепі США повідомили, як Китай впливає на війну РФ

14 листопада 2024 06:25
Чекарьова Марія - редактор
У Держдепі США заявили, що Китай міг пришвидшити завершення війни РФ проти України, але навпаки підтримує її
Володимир Путін і Сі Дзіньпін. Фото: Reuters
Чекарьова Марія - редактор

Китай міг би спонукати РФ до завершення війни проти України. Натомість, навпаки, підтримує цей кофлікт, допомагаючи окупантам технікою.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це під час конференції ReBuild Ukraine в середу, 13 листопада, заявив заступник держсекретаря США Річард Верма.

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Представник Держдпепу зазначив, що останнім часом Китай посилив підтримку Росії. За його даними, у 2023 році Росія імпортувала товарів подвійного призначення на суму понад п'ять мільярдів доларів. Це на 40% більше, ніж було у 2022 році.

З якою метою проходить конференція ReBuild Ukraine

ReBuild Ukraine є офлайн-платформою для проєктів із відновлення, матеріалів і технологій, які необхідні для відбудови економіки України в умовах війни. Метою заходу є залучення інвестицій в українські міста та регіони, які надають підтримку переселенцям і мають привабливі інвестиційні можливості.

Раніше заступник держсекретаря США заявив, що економіка України розвивається навіть в умовах війни. Зокрема цьогоріч Україна експортувала близько ста мільйонів тонн продукції. Це на 36% більше, ніж у 2023 році.

Також Річард Верма повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення США вже надали Україні понад сто мільярдів доларів допомоги. Сума надзвичайних позик Штатів Україні становить 20 мільярдів доларів. 

Китай військова допомога війна в Україні Росія Держдеп США

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