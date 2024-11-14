В Госдепе США заявили, что Китай мог ускорить завершение войны РФ против Украины, но наоборот поддерживает ее

Владимир Путин и Си Дзиньпин. Фото: Reuters

Китай мог бы побудить РФ к завершению войны против Украины. Однако поддерживает этот конфликт, помогая оккупантам техникой.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом во время конференции ReBuild Ukraine в среду, 13 ноября, заявил заместитель госсекретаря США Ричард Верма.

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Представитель Госдпепа отметил, что в последнее время Китай усилил поддержку России. По его данным, в 2023 году Россия импортировала товаров двойного назначения на сумму свыше пяти миллиардов долларов. Это на 40% больше, чем было в 2022 году.

С какой целью проходит конференция ReBuild Ukraine

ReBuild Ukraine является офлайн-платформой для проектов по восстановлению, материалам и технологиям, которые необходимы для восстановления экономики Украины в условиях войны. Цель мероприятия — привлечение инвестиций в украинские города и регионы, которые оказывают поддержку переселенцам и имеют привлекательные инвестиционные возможности.

Ранее замгоссекретаря США заявил, что экономика Украины развивается даже в условиях войны. В частности, в этом году Украина экспортировала около ста миллионов тонн продукции. Это на 36% больше, чем в 2023 году.

Также Ричард Верма сообщил, что с начала полномасштабного вторжения США уже предоставили Украине более ста миллиардов долларов помощи. Сумма чрезвычайных займов Штатов Украины составляет 20 миллиардов долларов.