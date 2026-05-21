У День вишиванки кияни вшанували памʼять загиблих захисників

Україна відзначає Всесвітній день вишиванки. У столиці символічно вшанували памʼять загиблих захисників та захисниців. Біля меморіалу відбулась акція "Вишита стрічка памʼяті".

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на події.

У столиці провели патріотичну акцію "Вишита стрічка памʼяті". Її мета сформувати традицію вшанування та вдячності полеглим захисникам України в межах Дня Вишиванки.

Пов’язування стрічки — символ зв’язку, бережності, відповідальності і любові, з якими ми прагнемо пам’ятати наших людей, зазначають організатори.

"Ми з колегами розробили концепцію вшанування. Маленького ритуалу, простої дії, яку кожен українець тут або за кордоном може здійснити, щоб вшанувати героїв. Це дуже важливо, тому що кожен наш день не проходить без прощань, без втрат, які приносить нам Росія цієї війною. Ми маємо памʼятати тих, хто власне захищає нашу незалежність, хто віддав за неї життя. Цей ритуал обʼєднує людей, він допоможе нам підтримати один одного у цій втраті", — співзасновниця платформи Меморіал Гаяне Авакян.

До акції також долучились небайдужі кияни та юні українці. Вони принесли квіти і вишиті стрічки, які повʼязали біля портретів героїв.

"У час повномасштабного вторгнення, коли Росія хоче знищити нас, нашу культуру і ідентичність, дуже важливо памʼятати про тих, хто боровся за нашу незалежність і свободу. Ці люди любили і одягали вишиванки. Тепер вони цього не зможуть зробити, тому що їх вбила Росія. Вбила за те, що вони українці. Нам варто памʼятати про них завжди. Ми закликали українців по всіх містах, селах і світу долучитись до цієї акції. Дія дуже проста — привʼязати вишиту стрічку до меморіалів героїв", — співзасновник Всесвітнього Дня Вишиванки військовослужбовець Олександр Ткачук.

Запровадження нової традиції ініціюювали громадські організації "Всесвітній День Вишиванки", Платформа пам’яті "Меморіал" та департамент соціальної політики Чернівецької міської ради.

