В День вышиванки киевляне почтили память погибших защитников

Дети почтили память погибших защитников в Киеве.

Украина отмечает Всемирный день вышиванки. В столице символически почтили память погибших защитников и защитниц. У мемориала состоялась акция "Вышитая лента памяти".

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на событие.

Акция "Вышитая лента памяти" прошла в столице

В столице провели патриотическую акцию "Вышитая лента памяти". Ее цель сформировать традицию чествования и благодарности павшим защитникам Украины в рамках Дня Вышиванки.

Связывание ленты — символ связи, бережливости, ответственности и любви, с которыми мы стремимся помнить наших людей, отмечают организаторы.

"Мы с коллегами разработали концепцию чествования. Маленького ритуала, простого действия, которое каждый украинец здесь или за рубежом может совершить, чтобы почтить героев. Это очень важно, потому что каждый наш день не проходит без прощаний, без потерь, которые приносит нам Россия этой войной. Мы должны помнить тех , кто ее защищает. Этот ритуал объединяет людей, он поможет нам поддержать друг друга в этой утрате", — соучредитель платформы Мемориал Гайане Авакян.

К акции присоединились неравнодушные киевляне и юные украинцы. Они принесли цветы и вышитые ленты, связавшиеся у портретов героев.

«Во время полномасштабного вторжения, когда Россия хочет уничтожить нас, нашу культуру и идентичность, очень важно помнить о тех, кто боролся за нашу независимость и свободу. Эти люди любили и одевали вышиванки. Теперь они этого не смогут сделать, потому что их убила Россия. Убила за то, что они украинцы. Мы хотели бы, чтобы все украинцы в городах и селах, и по всему миру присоедились к этой акции. Действие очень простое — привязать вышитую ленту к мемориалам героев", — соучредитель Всемирного Дня Вышиванки военнослужащий Александр Ткачук.

Внедрение новой традиции инициировали общественные организации "Всемирный День Вышиванки", Платформа памяти "Мемориал" и департамент социальной политики Черновицкого городского совета.

