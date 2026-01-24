Як вимикатимуть світло в Україні 24 січня — у яких областях діють аварійні відключення

Енергетики ремонтують мережі. Фото: Міненерго

Через складну ситуацію в енергосистемі в декількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина — наслідки російських обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у суботу, 24 січня.

Допис "Укренерго". Фото: скриншот

Графіки відключення електроенергії не діють

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — йдеться в повідомленні.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас громадян закликають стежити за повідомленнями на сторінках обленерго, адже ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!", — додали в "Укренерго".

Нагадаємо, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що в Україні найближчим часом може настати гуманітарна катастрофа.

Також в Україні проведуть аудит Пунктів незламності.