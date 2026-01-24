Як вимикатимуть світло в Україні 24 січня — у яких областях діють аварійні відключення

У декількох областях запроваджено аварійні відключення світла
Через складну ситуацію в енергосистемі в декількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина — наслідки російських обстрілів.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у суботу, 24 січня.
Графіки відключення електроенергії не діють
"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — йдеться в повідомленні.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Водночас громадян закликають стежити за повідомленнями на сторінках обленерго, адже ситуація в енергосистемі може змінитись.
"Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!", — додали в "Укренерго".
Нагадаємо, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що в Україні найближчим часом може настати гуманітарна катастрофа.
Читайте Новини.LIVE!