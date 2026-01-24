Как будут выключать свет в Украине 24 января — в каких областях действуют аварийные отключения

В нескольких областях введены аварийные отключения света
Из-за сложной ситуации в энергосистеме в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Причина — последствия российских обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в субботу, 24 января.
Графики отключения электроэнергии не действуют
"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", — говорится в сообщении.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В то же время граждан призывают следить за сообщениями на страницах облэнерго, ведь ситуация в энергосистеме может измениться.
"Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно!", — добавили в "Укрэнерго".
Напомним, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что в Украине в ближайшее время может наступить гуманитарная катастрофа.
