Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В нескольких областях введены аварийные отключения света

В нескольких областях введены аварийные отключения света

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 12:47
Как будут выключать свет в Украине 24 января — в каких областях действуют аварийные отключения
Энергетики ремонтируют сети. Фото: Минэнерго

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Причина — последствия российских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в субботу, 24 января.

Реклама
Читайте также:
укренерго
Сообщение "Укрэнерго". Фото: скриншот

Графики отключения электроэнергии не действуют

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", — говорится в сообщении.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время граждан призывают следить за сообщениями на страницах облэнерго, ведь ситуация в энергосистеме может измениться.

"Если сейчас у вас есть электроэнергия  пожалуйста, потребляйте ее экономно!", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что в Украине в ближайшее время может наступить гуманитарная катастрофа.

Также в Украине проведут аудит Пунктов несокрушимости.

обстрелы сфера энергетики Укрэнерго война в Украине отключения света графики отключений света
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации