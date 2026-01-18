Видео
Видео

В Украине проверят Пункты несокрушимости — что известно

В Украине проверят Пункты несокрушимости — что известно

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 19:59
Алексей Кулеба сообщил, что в Украине проверят Пункты несокрушимости
Внутри Пункта несокрушимости. Фото: Твой город

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил о системной работе государства по "Пунктов Несокрушимости". Их заносят в приложение "Дія", для того, чтобы их можно было найти на карте.

Об этом Кулеба сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 18 января.

Читайте также:

Аудит пунктов несокрушимости

Министр отметил, что в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины государство должно действовать системно. То есть люди должны точно знать, где можно получить тепло, свет и связь.

В Україні перевірять Пункти незламності — що відомо - фото 1
Сообщение Кулебы в Telegram. Фото: скриншот

"Мы постоянно обновляем и верифицируем все Пункты Несокрушимости и собираем их в приложении Дія. Через Дію вы можете найти ближайший пункт к вашему месту нахождения", — подчеркнул Алексей Кулеба.

По состоянию на сейчас аудит всех Пунктов Несокрушимости продолжается. Министр пригласил фидбэк на работу государства, и призвал оставлять комментарии в Дие. Это должно помочь оперативно проработать и исправить все недостатки в работе приложения по пунктам несокрушимости. Министр обратился к частному сектору, где учреждения могут выполнять функцию Пункта Несокрушимости с просьбой участвовать. После регистрации и проверки такой Пункт Несокрушимости будет отображаться на карте.

"Наша задача — чтобы в каждом городе и громаде люди четко знали, куда идти за теплом, светом и связью, и могли найти эту информацию в несколько кликов за считанные секунды", — добавил Кулеба.

Напомним, что, как сообщил Алексей Кулеба, Украина получит крупную партию отопительного оборудования от Италии. Это поможет стабилизировать энергетическую ситуацию в регионах.

Ранее мы также информировали, что на железнодорожных вокзалах Украины развернули 97 опорных пунктов несокрушимости. Они предназначены для пассажиров и жителей городов.

Дия пункт обогрева обогреватели министр Пункт Незламности
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
