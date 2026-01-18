Олексій Кулеба повідомив, що в Україні перевірять Пункти незламності

Всередині Пункту незламності. Фото: Твоє місто

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про системну роботу держави щодо "Пунктів Незламності". Їх заносять у застосунок "Дія", для того, щоб їх можна було знайти на карті.

Про це Кулеба повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 18 січня.

Аудит Пунктів Незламності

Міністр зазначив, що в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру України держава має діяти системно. Тобто люди повинні точно знати, де можна отримати тепло, світло та зв'язок.

"Ми постійно оновлюємо та верифікуємо всі Пункти Незламності і збираємо їх у застосунку Дія. Через Дію ви можете знайти найближчий пункт до вашого місця знаходження", — наголосив Олексій Кулеба.



Станом на зараз аудит всіх Пунктів Незламності триває. Міністр запросив фідбек на роботу держави, та призвав залишати коментарі в Діі. Це повинно допомогти оперативно опрацювати і виправити усі недоліки у роботі застосунку щодо Пунктів Незламності. Міністр звернувся до приватного сектору, де заклади можуть виконувати функцію Пункту Незламності із проханням долучатися. Після реєстрації та перевірки такий Пункт Незламності буде відображатися на мапі.



"Наше завдання – щоб у кожному місті й громаді люди чітко знали, куди йти за теплом, світлом та зв’язком, і могли знайти цю інформацію у кілька кліків за лічені секунди", — додав Кулеба.

Нагадаємо, що, як повідомив Олексій Кулеба, Україна отримає велику партію опалювального обладнання від Італії. Це допоможе стабілізувати енергетичну ситуацію в регіонах.

Раніше ми також інформували, що на залізничних вокзалах України розгорнули 97 опорних Пунктів незламності. Вони призначені для пасажирів та мешканців міст.