Графіки погодинних відключень — де запроваджують

Дівчина зі свічкою через відсутність електроенергії. Ілюстративне фото: Freepik

У середу, 22 жовтня, у деяких регіонах України запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії. Це відбувається на тлі масованих ударів Росії по енергетичних об'єктах.

Про це повідомили в Укренерго.

Де діятимуть графіки погодинних відключень

Сьогодні, 22 жовтня, з метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів — в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).

За даними Укренерго, обсяг застосування ГПВ — до трьох черг одночасно.

Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали споживати електроенергію ощадливо.

Стан енергосистеми України 22 жовтня — що відомо

Сьогодні, 22 жовтня, перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов поінформував про стан об’єднаної енергосистеми країни. За його даними, наразі ситуація доволі складна.

"Ситуація залишається складною, однак контрольованою. Через наслідки попередніх російських обстрілів у деяких регіонах застосовуються обмеження електропостачання споживачів", — сказав Некрасов.

Водночас він додав, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики продовжують працювати над відновленням пошкоджень та стабілізацією енергопостачання для населення.

