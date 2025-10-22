Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У деяких регіонах запроваджують графіки погодинних відключень

У деяких регіонах запроваджують графіки погодинних відключень

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 15:45
Оновлено: 16:04
Графіки погодинних відключень — де запроваджують
Дівчина зі свічкою через відсутність електроенергії. Ілюстративне фото: Freepik

У середу, 22 жовтня, у деяких регіонах України запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії. Це відбувається на тлі масованих ударів Росії по енергетичних об'єктах.

Про це повідомили в Укренерго.

Реклама
Читайте також:

Де діятимуть графіки погодинних відключень

Сьогодні, 22 жовтня, з метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів — в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).

За даними Укренерго, обсяг застосування ГПВ — до трьох черг одночасно.

Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали споживати електроенергію ощадливо.

Стан енергосистеми України 22 жовтня — що відомо

Сьогодні, 22 жовтня, перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов поінформував про стан об’єднаної енергосистеми країни. За його даними, наразі ситуація доволі складна.

"Ситуація залишається складною, однак контрольованою. Через наслідки попередніх російських обстрілів у деяких регіонах застосовуються обмеження електропостачання споживачів", — сказав Некрасов.

Водночас він додав, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики продовжують працювати над відновленням пошкоджень та стабілізацією енергопостачання для населення.

Раніше нардепка розкритикувала рівень захисту енергетичних об'єктів України.

А колишній міністр енергетики оцінив ризик повного блекауту взимку в Україні.

обстріли війна в Україні відключення світла атака графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації