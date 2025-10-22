Видео
Україна
В некоторых регионах вводят графики почасовых отключений

В некоторых регионах вводят графики почасовых отключений

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 15:45
обновлено: 16:04
Графики почасовых отключений — где вводят
Девушка со свечой из-за отсутствия электроэнергии. Иллюстративное фото: Freepik

В среду, 22 октября, в некоторых регионах Украины вводят графики почасовых отключений электроэнергии. Это происходит на фоне массированных ударов России по энергетическим объектам.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:

Где будут действовать графики почасовых отключений

Сегодня, 22 октября, с целью оживления длительно обесточенных потребителей — во всех регионах, где ранее применялись аварийные отключения, с 16:00 будут введены графики почасовых отключений (ГПВ).

По данным Укрэнерго, объем применения ГПВ — до трех очередей одновременно.

Также с 16:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. А также призвали потреблять электроэнергию экономно.

Состояние энергосистемы Украины 22 октября — что известно

Сегодня, 22 октября, первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов проинформировал о состоянии объединенной энергосистемы страны. По его данным, сейчас ситуация довольно сложная.

"Ситуация остается сложной, однако контролируемой. Из-за последствий предыдущих российских обстрелов в некоторых регионах применяются ограничения электроснабжения потребителей", — сказал Некрасов.

В то же время он добавил, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики продолжают работать над восстановлением повреждений и стабилизацией энергоснабжения для населения.

Ранее нардеп раскритиковала уровень защиты энергетических объектов Украины.

А бывший министр энергетики оценил риск полного блэкаута зимой в Украине.

обстрелы война в Украине отключения света атака графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
