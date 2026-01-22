У Давосі активно обговорювали завершення війни в Україні

Всесвітній економічний форум у Давосі 2026 року. Фото: Reuters

На Давоському форумі активізувалися переговори щодо завершення повномасштабної війни в Україні. У центрі уваги учасників були подальші кроки США, України та європейських партнерів.

Про це з місця події розповіла журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У Давосі обговорювали закінчення війни в Україні

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка оперативно висвітлює події з форуму у Давосі, розповіла, що переговори щодо завершення війни активізувалися під час Давоського форуму.



Вона зазначила, що під час Українського сніданку в Давосі ключовою темою стали переговори про завершення війни в Україні та подальші кроки США, України і Європи.

За словами журналістки, несподіваною подією стала поява спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який підтвердив заплановані контакти з Москвою після зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Швейцарії.

Він заявив, що перемовини перебувають на фінальній стадії, але залишилося одне невирішене питання.

Окремо в Давосі обговорювали гарантії безпеки для України, можливу безмитну економічну зону та подальшу підтримку з боку Заходу.

Українські й американські перемовники оцінюють процес як позитивний і продовжують консультації.

Нагадаємо, що сьогодні у Давосі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа — розмова тривала близько години.

Раніше Трамп говорив про те, що має намір підписати угоду з Зеленським під час зустрічі у Давосі.