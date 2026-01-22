В Давосе активно обсуждали завершение войны в Украине

Всемирный экономический форум в Давосе в 2026 году. Фото: Reuters

На Давосском форуме активизировались переговоры по завершению полномасштабной войны в Украине. В центре внимания участников были дальнейшие шаги США, Украины и европейских партнеров.

Об этом с места события рассказала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в эфире Ранок.LIVE.

В Давосе обсуждали окончание войны в Украине

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая оперативно освещает события с форума в Давосе, рассказала, что переговоры по завершению войны активизировались во время Давосского форума.

Она отметила, что во время Украинского завтрака в Давосе ключевой темой стали переговоры о завершении войны в Украине и дальнейшие шаги США, Украины и Европы.

По словам журналистки, неожиданным событием стало появление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который подтвердил запланированные контакты с Москвой после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Швейцарии.

Он заявил, что переговоры находятся на финальной стадии, но остался один нерешенный вопрос.

Отдельно в Давосе обсуждали гарантии безопасности для Украины, возможную беспошлинную экономическую зону и дальнейшую поддержку со стороны Запада.

Украинские и американские переговорщики оценивают процесс как положительный и продолжают консультации.

Напомним, что сегодня в Давосе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа — разговор длился около часа.

Ранее Трамп говорил о том, что намерен подписать соглашение с Зеленским во время встречи в Давосе.