Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Давосе активизировались переговоры о завершении войны — детали

В Давосе активизировались переговоры о завершении войны — детали

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 15:59
В Давосе активно обсуждали завершение войны в Украине
Всемирный экономический форум в Давосе в 2026 году. Фото: Reuters

На Давосском форуме активизировались переговоры по завершению полномасштабной войны в Украине. В центре внимания участников были дальнейшие шаги США, Украины и европейских партнеров.

Об этом с места события рассказала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В Давосе обсуждали окончание войны в Украине

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая оперативно освещает события с форума в Давосе, рассказала, что переговоры по завершению войны активизировались во время Давосского форума.

Она отметила, что во время Украинского завтрака в Давосе ключевой темой стали переговоры о завершении войны в Украине и дальнейшие шаги США, Украины и Европы.

По словам журналистки, неожиданным событием стало появление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который подтвердил запланированные контакты с Москвой после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Швейцарии.

Он заявил, что переговоры находятся на финальной стадии, но остался один нерешенный вопрос.

Отдельно в Давосе обсуждали гарантии безопасности для Украины, возможную беспошлинную экономическую зону и дальнейшую поддержку со стороны Запада.

Украинские и американские переговорщики оценивают процесс как положительный и продолжают консультации.

Напомним, что сегодня в Давосе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа — разговор длился около часа.

Ранее Трамп говорил о том, что намерен подписать соглашение с Зеленским во время встречи в Давосе.

США Давос война в Украине мирные переговоры саммит в Давосе 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации