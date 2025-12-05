Ситуація в енергетиці 5 грудня — у яких областях немає світла

У чотирьох областях немає світла — яка ситуація в енергетиці
Внаслідок російських по енергетиці частина українських регіонів зранку залишилася без електропостачання. У всій країні сьогодні діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики Україні в п'ятницю, 5 грудня.
Яка ситуація в енергетиці
Станом на ранок без електрики залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. На місцях аварій працюють аварійні бригади, які продовжують відновлювальні роботи.
У всіх регіонах України від 00:00 до 23:59 діють графіки погодинних відключень. Також запроваджено обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.
"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", — наголошують в Міненерго.
Ситуація на Запорізькій атомній електростанції стабільний. У ставку-охолоджувачі рівень води становить 13.18 м — цього достатньо для забезпечення потреб ЗАЕС.
Раніше в Укренерго повідомили, які графіки відключення світла будуть діяти 5 грудня.
А також стало відомо, що Велика Британія виділить кошти на відновлення української енергетики.
Читайте Новини.LIVE!