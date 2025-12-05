Ситуація в енергетиці 5 грудня — у яких областях немає світла

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Внаслідок російських по енергетиці частина українських регіонів зранку залишилася без електропостачання. У всій країні сьогодні діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики Україні в п'ятницю, 5 грудня.

Яка ситуація в енергетиці

Станом на ранок без електрики залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. На місцях аварій працюють аварійні бригади, які продовжують відновлювальні роботи.

У всіх регіонах України від 00:00 до 23:59 діють графіки погодинних відключень. Також запроваджено обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", — наголошують в Міненерго.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції стабільний. У ставку-охолоджувачі рівень води становить 13.18 м — цього достатньо для забезпечення потреб ЗАЕС.

Інформація про ситуацію в енергосистемі. Фото: Міненерго

