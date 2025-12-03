Графіки відключень світла на 4 грудня від Укренерго

Де вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго
У четвер, 4 грудня, в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію.
Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключень світла на 4 грудня
У четвер, 4 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Отже, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 3 черг;
- Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
В Укренерго зазначили, що час та обсяг застосування обмежень електроенергії можуть змінитись. А також закликали українців економно споживати електроенергію.
