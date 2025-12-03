Відео
Головна Новини дня Де вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго

Де вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 19:07
Графіки відключень світла на 4 грудня від Укренерго
Місто в темряві під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 4 грудня, в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Графіки відключень світла на 4 грудня

У четвер, 4 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Отже, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 3 черг;
  • Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго зазначили, що час та обсяг застосування обмежень електроенергії можуть змінитись. А також закликали українців економно споживати електроенергію.

Графіки відключення світла на 4 грудня
Повідомлення Укренерго/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно експерт сказав, коли українці можуть залишитися без світла на добу.

А нардепка спрогнозувала, якою буде ситуація в Україні з відключеннями світла надалі.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
