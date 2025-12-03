Графики отключений света на 4 декабря от Укрэнерго

Где будут выключать свет завтра — графики Укрэнерго
В четверг, 4 декабря, в Украине снова будут действовать графики почасовых отключений света. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию.
Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключений света на 4 декабря
В четверг, 4 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Итак, время и объем применения ограничений будут такими:
- Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей;
- Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений электроэнергии могут измениться. А также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.
Напомним, что недавно эксперт сказал, когда украинцы могут остаться без света на сутки.
А нардеп спрогнозировала, какой будет ситуация в Украине с отключениями света в дальнейшем.
Читайте Новини.LIVE!