Графики отключений света на 4 декабря от Укрэнерго

Город в темноте во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 4 декабря, в Украине снова будут действовать графики почасовых отключений света. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Графики отключений света на 4 декабря

В четверг, 4 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Итак, время и объем применения ограничений будут такими:

Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей;

Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений электроэнергии могут измениться. А также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.

Сообщение Укрэнерго/Facebook

Напомним, что недавно эксперт сказал, когда украинцы могут остаться без света на сутки.

А нардеп спрогнозировала, какой будет ситуация в Украине с отключениями света в дальнейшем.