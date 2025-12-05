Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В четырех областях нет света — какая ситуация в энергетике

В четырех областях нет света — какая ситуация в энергетике

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 10:10
Ситуация в энергетике 5 декабря — в каких областях нет света
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Вследствие российских по энергетике часть украинских регионов утром осталась без электроснабжения. По всей стране сегодня действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в пятницу, 5 декабря.

Реклама
Читайте также:

Какая ситуация в энергетике

По состоянию на утро без электричества остаются потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. На местах аварий работают аварийные бригады, которые продолжают восстановительные работы.

Во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 действуют графики почасовых отключений. Также введено ограничение мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — отмечают в Минэнерго.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции стабильная. В пруду-охладителе уровень воды составляет 13.18 м — этого достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС.

Ситуація в енергосистемі 5 грудня
Информация о ситуации в энергосистеме. Фото: Минэнерго

Ранее в Укрэнерго сообщили, какие графики отключения света будут действовать 5 декабря.

А также стало известно, что Великобритания выделит средства на восстановление украинской энергетики.

Минэнерго сфера энергетики электроснабжение энергетика отключения света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации