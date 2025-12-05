Ситуация в энергетике 5 декабря — в каких областях нет света

В четырех областях нет света — какая ситуация в энергетике
Вследствие российских по энергетике часть украинских регионов утром осталась без электроснабжения. По всей стране сегодня действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в пятницу, 5 декабря.
Какая ситуация в энергетике
По состоянию на утро без электричества остаются потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. На местах аварий работают аварийные бригады, которые продолжают восстановительные работы.
Во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 действуют графики почасовых отключений. Также введено ограничение мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — отмечают в Минэнерго.
Ситуация на Запорожской атомной электростанции стабильная. В пруду-охладителе уровень воды составляет 13.18 м — этого достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС.
