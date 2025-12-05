Ситуация в энергетике 5 декабря — в каких областях нет света

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Вследствие российских по энергетике часть украинских регионов утром осталась без электроснабжения. По всей стране сегодня действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в пятницу, 5 декабря.

Какая ситуация в энергетике

По состоянию на утро без электричества остаются потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. На местах аварий работают аварийные бригады, которые продолжают восстановительные работы.

Во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 действуют графики почасовых отключений. Также введено ограничение мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — отмечают в Минэнерго.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции стабильная. В пруду-охладителе уровень воды составляет 13.18 м — этого достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС.

Информация о ситуации в энергосистеме. Фото: Минэнерго

Ранее в Укрэнерго сообщили, какие графики отключения света будут действовать 5 декабря.

А также стало известно, что Великобритания выделит средства на восстановление украинской энергетики.