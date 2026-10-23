Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Чернігові ворожий БПЛА влучив у підприємство: є загиблий

У Чернігові ворожий БПЛА влучив у підприємство: є загиблий

Ua ru
23 жовтня 2026 16:09
Атака на Чернігів: удар по підприємству, одна людина загинула, 25 постраждали
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Чернігівщини

У Чернігові внаслідок російської атаки на одне з підприємств загинула людина, ще 25 осіб постраждали. Ворожий безпілотник упав на територію підприємства, спричинивши руйнування. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський, передає Новини.LIVE.

Реклама

Частину постраждалих доправили до лікарні

Із постраждалих 16 осіб звернулися по медичну допомогу до бригад швидкої, які працюють безпосередньо на місці події.

У Чернігові ворожий БПЛА влучив у підприємство: є загиблий - фото 1
Повідомлення Дмитра Брижинського. Фото: скриншот

Ще вісьмох людей транспортували до лікарні.

Обставини атаки та інформація про стан постраждалих уточнюються. Також потребують підтвердження дані про людей, які, за попередньою інформацією, можуть перебувати під завалами.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 16 жовтня окупанти вдарили по Бахмачу боєприпасами типу "бандероль". Унаслідок двох влучань пошкоджень зазнали житловий сектор та офісна будівля, четверо людей звернулися по медичну допомогу.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали будівлі, на місці працювали рятувальники та інші екстрені служби.

Чернігів дрони підприємства війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації