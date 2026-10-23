Атака на Чернігів: удар по підприємству, одна людина загинула, 25 постраждали

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Чернігівщини

У Чернігові внаслідок російської атаки на одне з підприємств загинула людина, ще 25 осіб постраждали. Ворожий безпілотник упав на територію підприємства, спричинивши руйнування. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський, передає Новини.LIVE.

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Частину постраждалих доправили до лікарні

Із постраждалих 16 осіб звернулися по медичну допомогу до бригад швидкої, які працюють безпосередньо на місці події.

Повідомлення Дмитра Брижинського. Фото: скриншот

Ще вісьмох людей транспортували до лікарні.

Обставини атаки та інформація про стан постраждалих уточнюються. Також потребують підтвердження дані про людей, які, за попередньою інформацією, можуть перебувати під завалами.

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