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Главная Новости дня В Чернигове вражеский БПЛА попал в предприятие: есть погибший

В Чернигове вражеский БПЛА попал в предприятие: есть погибший

Ua ru
23 октября 2026 16:09
Атака на Чернигов: удар по предприятию, один человек погиб, 25 пострадали
Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Черниговской области

В Чернигове в результате российского удара по одному из предприятий погиб человек, ещё 25 человек пострадали. Вражеский беспилотник упал на территорию предприятия, вызвав разрушения. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Дмитрий Брыжинский, передает Новини.LIVE.

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Часть пострадавших доставили в больницу

Из числа пострадавших 16 человек обратились за медицинской помощью к бригадам скорой помощи, работающим непосредственно на месте происшествия.

В Чернигове вражеский БПЛА попал в предприятие: есть погибший - фото 1
Сообщение Дмитрия Брыжинского. Фото: скриншот

Еще восемь человек были доставлены в больницу.

Обстоятельства атаки и информация о состоянии пострадавших уточняются. Также требуют подтверждения данные о людях, которые, по предварительной информации, могут находиться под завалами.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам Черниговской области. В результате атаки были повреждены здания, на месте работали спасатели и другие экстренные службы.

Чернигов дроны предприятия война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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