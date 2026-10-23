Атака на Чернигов: удар по предприятию, один человек погиб, 25 пострадали

Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Черниговской области

В Чернигове в результате российского удара по одному из предприятий погиб человек, ещё 25 человек пострадали. Вражеский беспилотник упал на территорию предприятия, вызвав разрушения. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Дмитрий Брыжинский, передает Новини.LIVE.

Реклама

Часть пострадавших доставили в больницу

Из числа пострадавших 16 человек обратились за медицинской помощью к бригадам скорой помощи, работающим непосредственно на месте происшествия.

Сообщение Дмитрия Брыжинского. Фото: скриншот

Еще восемь человек были доставлены в больницу.

Обстоятельства атаки и информация о состоянии пострадавших уточняются. Также требуют подтверждения данные о людях, которые, по предварительной информации, могут находиться под завалами.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, утром 16 октября оккупанты нанесли удар по Бахмачу боеприпасами типа «бандероль». В результате двух попаданий повреждения получили жилой сектор и офисное здание, четверо человек обратились за медицинской помощью.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам Черниговской области. В результате атаки были повреждены здания, на месте работали спасатели и другие экстренные службы.