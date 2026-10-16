Россия обстреляла Бахмач "бандеролями": есть разрушения и пострадавшие

На Черниговщине в результате ударов РФ повреждены жилищный сектор и офисное здание
Утром 16 октября российские войска атаковали Бахмач в Черниговской области, применив боеприпасы типа "бандероль". В результате ударов в городе зафиксировали два попадания: одно — в жилом секторе, другое — в офисное здание. Обстрел привел к значительным разрушениям.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Новини.LIVE.
Последствия ударов по Бахмачу
По информации Чауса, на местах поражений работают все соответствующие службы.
По предварительным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью. Информация о последствиях атаки уточняется.
Кроме того, вчера российские войска дважды атаковали дронами типа "Молния" село в Новгород-Северской громаде.
В результате взрывов там полностью уничтожено хозяйственное здание.
Таким образом, под ударом оказались населенные пункты Черниговской области: в Бахмаче повреждены жилые и офисные здания, а в Новгород-Северской громаде в результате атаки беспилотников разрушено хозяйственное здание.
Как сообщали Новини.LIVE, в Прилуках Черниговской области после российского удара 7 октября всю ночь продолжалась поисково-спасательная операция. В результате атаки погибли люди, в том числе дети, десятки жителей получили травмы, а спасателям удалось извлечь из-под завалов тех, кто выжил.
Как сообщали Новини.LIVE, 7 октября Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по жилому дому в Прилуках Черниговской области, где продолжается поисково-спасательная операция. Глава государства назвал продолжение атак РФ по Украине сознательным террором и подчеркнул необходимость усиления давления на Москву и увеличения оборонной поддержки Украины.