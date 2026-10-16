Россия обстреляла Бахмач "бандеролями": есть разрушения и пострадавшие

Спасатели на месте атаки. Фото: Черниговская ОВА

Утром 16 октября российские войска атаковали Бахмач в Черниговской области, применив боеприпасы типа "бандероль". В результате ударов в городе зафиксировали два попадания: одно — в жилом секторе, другое — в офисное здание. Обстрел привел к значительным разрушениям.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Новини.LIVE.

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Последствия ударов по Бахмачу

По информации Чауса, на местах поражений работают все соответствующие службы.

Сообщение Чауса. Фото: скриншот

По предварительным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС Черниговской области

Кроме того, вчера российские войска дважды атаковали дронами типа "Молния" село в Новгород-Северской громаде.

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Последствия российской атаки. Фото: Черниговская ОВА

В результате взрывов там полностью уничтожено хозяйственное здание.

Разрушенное здание. Фото: Черниговская ОВА

Таким образом, под ударом оказались населенные пункты Черниговской области: в Бахмаче повреждены жилые и офисные здания, а в Новгород-Северской громаде в результате атаки беспилотников разрушено хозяйственное здание.

Как сообщали Новини.LIVE, в Прилуках Черниговской области после российского удара 7 октября всю ночь продолжалась поисково-спасательная операция. В результате атаки погибли люди, в том числе дети, десятки жителей получили травмы, а спасателям удалось извлечь из-под завалов тех, кто выжил.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 октября Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по жилому дому в Прилуках Черниговской области, где продолжается поисково-спасательная операция. Глава государства назвал продолжение атак РФ по Украине сознательным террором и подчеркнул необходимость усиления давления на Москву и увеличения оборонной поддержки Украины.