Росія атакувала Бахмач "бандеролями": є руйнування та постраждалі

Рятувальники на місці атаки. Фото: Чернігівська ОВА

Російські війська вранці 16 жовтня атакували Бахмач Чернігівської області, застосувавши боєприпаси типу "бандероль". Унаслідок ударів у місті зафіксували два влучання: одне — в житловому секторі, інше — по офісній будівлі. Обстріл спричинив значні руйнування.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Новини.LIVE.

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Наслідки ударів по Бахмачу

За інформацією Чауса, на місцях уражень працюють усі відповідні служби.

Повідомлення Чауса. Фото: скриншот

За попередніми даними, четверо людей звернулися по медичну допомогу. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Чернігівщини

Крім того, учора російські війська двічі атакували дронами типу "Молнія" село в Новгород-Сіверській громаді.

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Наслідки російської атаки. Фото: Чернігівська ОВА

Унаслідок вибухів там повністю знищена господарська будівля.

Зруйнована будівля. Фото: Чернігівська ОВА

Таким чином, під ударом опинилися населені пункти Чернігівщини: у Бахмачі пошкоджено житлову та офісну забудову, а в Новгород-Сіверській громаді внаслідок атаки безпілотників зруйновано господарську споруду.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Прилуках Чернігівської області після російського удару 7 жовтня всю ніч тривала пошуково-рятувальна операція. Внаслідок атаки загинули люди, серед них діти, десятки мешканців дістали травми, а рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів тих, хто вижив.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 жовтня Зеленський відреагував на російський ракетний удар по житловому будинку в Прилуках Чернігівської області, де триває пошуково-рятувальна операція. Глава держави назвав продовження атак РФ по Україні свідомим терором і наголосив на необхідності посилення тиску на Москву та збільшення оборонної підтримки України.