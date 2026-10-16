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Головна Новини дня На Чернігівщині внаслідок ударів РФ пошкоджені житловий сектор та офісна будівля

На Чернігівщині внаслідок ударів РФ пошкоджені житловий сектор та офісна будівля

Ua ru
16 жовтня 2026 14:01
Росія атакувала Бахмач "бандеролями": є руйнування та постраждалі
Рятувальники на місці атаки. Фото: Чернігівська ОВА

Російські війська вранці 16 жовтня атакували Бахмач Чернігівської області, застосувавши боєприпаси типу "бандероль". Унаслідок ударів у місті зафіксували два влучання: одне — в житловому секторі, інше — по офісній будівлі. Обстріл спричинив значні руйнування.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Новини.LIVE.

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Наслідки ударів по Бахмачу

За інформацією Чауса, на місцях уражень працюють усі відповідні служби.

На Чернігівщині внаслідок ударів РФ пошкоджені житловий сектор та офісна будівля - фото 1
Повідомлення Чауса. Фото: скриншот

За попередніми даними, четверо людей звернулися по медичну допомогу. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

На Чернігівщині внаслідок ударів РФ пошкоджені житловий сектор та офісна будівля - фото 2
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Чернігівщини

Крім того, учора російські війська двічі атакували дронами типу "Молнія" село в Новгород-Сіверській громаді.

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На Чернігівщині внаслідок ударів РФ пошкоджені житловий сектор та офісна будівля - фото 3
Наслідки російської атаки. Фото: Чернігівська ОВА

Унаслідок вибухів там повністю знищена господарська будівля.

На Чернігівщині внаслідок ударів РФ пошкоджені житловий сектор та офісна будівля - фото 4
Зруйнована будівля. Фото: Чернігівська ОВА

Таким чином, під ударом опинилися населені пункти Чернігівщини: у Бахмачі пошкоджено житлову та офісну забудову, а в Новгород-Сіверській громаді внаслідок атаки безпілотників зруйновано господарську споруду.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Прилуках Чернігівської області після російського удару 7 жовтня всю ніч тривала пошуково-рятувальна операція. Внаслідок атаки загинули люди, серед них діти, десятки мешканців дістали травми, а рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів тих, хто вижив.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 жовтня Зеленський відреагував на російський ракетний удар по житловому будинку в Прилуках Чернігівської області, де триває пошуково-рятувальна операція. Глава держави назвав продовження атак РФ по Україні свідомим терором і наголосив на необхідності посилення тиску на Москву та збільшення оборонної підтримки України.

В'ячеслав Чаус Чернігівська ОДА Чернігівська область війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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