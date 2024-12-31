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У Чехії "лікар з України" ошукав жінку на 12 тис. доларів

31 грудня 2024 21:54
Євгенія Брюховецька - редактор
У Чехії 62-річна жінка перевела шахраям понад 12 тис. доларів
Поліція Чехії. Ілюстративне фото: Radio Prague International
Євгенія Брюховецька - редактор

У Чехії шахрай обманув 62-річну громадянку, видуривши в неї 300 тисяч крон. Злодій представився лікарем, який перебуває в Україні.

Про це пише Novinky.

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Поліція розповіла, що шахрай познайомився з жінкою у Facebook у вересні 2024 року. Спочатку вони спілкувалися там, а згодом перейшли у WhatsApp. Чоловік представився лікарем, який працює в Україні, а до цього жив у Лондоні.

У жовтні він попросив жінку, аби вона взяла на зберігання його особисті документи та коштовні речі. Натомість він попросив заплатити 300 тисяч крон за транспортування, що становить понад 12 тисяч доларів.

"Вона зрозуміла, що стала жертвою шахрая, після Різдва і подала на нього кримінальну заяву", — розповіли у поліції. 

Внаслідок дії шахраїв 62-річна громадянка Чехії втратила всі заощадження та має борг у 130 тисяч чеських крон з урахуванням відсотків. Наразі триває розслідування справи.

Нагадаємо, на Закарпатті військовослужбовців ошукали на понад 1 мільйон гривень. 

Також кіберзлочинці почали розсилати українцям повідомлення від імені компанії "Нова пошта" про нібито заборгованість.

Чехія гроші шахрайство кібербезпека лікарі

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