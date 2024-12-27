На Закарпатті воїнів ошукали на 1 млн грн, пообіцявши переведення

Вручення підозри. Фото: Нацполіція

У Закарпатській області військовослужбовців ошукали на понад 1 мільйон гривень. Поліція регіону повідомила про підозру зловмиснику, який обіцяв військовим переведення за гроші.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпаття у Facebook у п'ятницю, 27 грудня.

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Обіцяв перевести за гроші

Під час розслідування встановили, що 32-річний харків'янин увійшов в довіру до військових та запропонував посприяти у їх переведенні для несення служби за місцем проживання. За свої "послуги" він попросив 25 тисяч доларів.

Зловмиснику перерахували понад один мільйон в гривневому еквіваленті кількома платежами, після чого він перестав виходити на звʼязок та покинув Закарпаття.

"Оперативники поліції розшукали підозрюваного в Харківській області та доставили до Закарпаття. Тут його помістили в ізолятор тимчасового тримання", — йдеться у повідомленні.

Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Києві біля торговельного центру в Дарницькому районі двоє чоловіків просили у людей гроші, представляючись колишніми військовими ЗСУ. З'ясувалося, що це шахраї.

А на Буковині викрили зловмисників, які завозили в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу. Таким чином, їм вдавалось уникнути сплати акцизного податку та митних платежів.