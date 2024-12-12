Заробляли на нібито гуманітарних — викрили схему на Буковині

Затримання організатора схеми. Фото: Нацполіція

На Буковині викрили зловмисників, які завозили в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу. Таким чином, їм вдавалось уникнути сплати акцизного податку та митних платежів.

Про це повідомляє Національна поліція України у четвер, 12 грудня.

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Схема заробітку на ввезенні автомобілів

Як зазначають у поліції, наразі підтверджено ввезення фігурантами 21 автомобіля за пільговою процедурою. Надалі ці машини продали за готівку цивільним та військовим. Сума несплачених обов'язкових платежів до держбюджету сягнула 3,5 млн грн.

"Щоб не сплачувати акцизний податок та митні платежі, автівки завозили як гуманітарну допомогу для низки фіктивних благодійних фондів, відкритих на підставних осіб", — повідомляють у поліції.

Поліцейські затримали організатора схеми. Фото: Нацполіція

Злочинну схему заробітку організував 30-річний іноземець. Він відповідав за пошук авто в Європі, а також вів перемовини з власниками щодо умов продажу. Його спільниками були жінки та чоловіки старші 60 років. За вказівкою організатора вони забирали автомобілі та перевозили їх в Україну.

Печатки, які знайшли поліцейські. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали організатора схеми, коли він продавав позашляховик за 6 тисяч доларів. Йому оголосили про підозру. Чоловікові загрожує до 11 років позбавлення волі. Наразі збирають докази для оголошення підозр іншим особам, причетних до злочинної схеми.

Нагадаємо, у Миколаєві повідомили про підозру чотирьом волонтерам благодійної організації та бізнесмену. Вони продавали їжу, яку міжнародні партнери передавали як гуманітарну допомогу.

Суд наклав арешт на генератор, який влітку знайшли біля ресторану Vinobroteria в Одесі. Партію цих приладів місто отримало як гуманітарну допомогу, але згодом деякі з них опинилися у приватних структур.