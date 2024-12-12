Зарабатывали на якобы гуманитарных — разоблачили схему на Буковине

Задержание организатора схемы. Фото: Нацполиция

На Буковине разоблачили злоумышленников, которые ввозили в Украину автомобили как гуманитарную помощь. Таким образом, им удавалось избежать уплаты акцизного налога и таможенных платежей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в четверг, 12 декабря.

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Схема заработка на ввозе автомобилей

Как отмечают в полиции, подтвержден ввоз фигурантами 21 автомобиля по льготной процедуре. В дальнейшем эти машины продали за наличные деньги гражданским и военным. Сумма неуплаченных обязательных платежей в госбюджет достигла 3,5 млн. грн.

"Чтобы не платить акцизный налог и таможенные платежи, автомобили завозили как гуманитарную помощь для ряда фиктивных благотворительных фондов, открытых на подставных лиц", — сообщают в полиции.

Полицейские задержали организатора схемы. Фото: Нацполиция

Преступную схему заработка организовал 30-летний иностранец. Он отвечал за поиск авто в Европе, а также вел переговоры с владельцами по условиям продаж. Его сообщниками были женщины и мужчины старше 60 лет. По указанию организатора, они забирали автомобили и перевозили их в Украину.

Печати, которые нашли полицейские. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали организатора схемы, когда он продавал внедорожник за 6 тысяч долларов. Ему объявили ему о подозрении. Мужчине грозит до 11 лет лишения свободы. Собирают доказательства для оглашения подозрений другим лицам, причастным к преступной схеме.

Напомним, в Николаеве сообщили о подозрении четырем волонтерам благотворительной организации и бизнесмену. Они продавали еду, которую международные партнеры передавали в качестве гуманитарной помощи.

Суд арестовал генератор, который летом нашли возле ресторана Vinobroteria в Одессе. Партию этих приборов город получил как гуманитарную помощь, но впоследствии некоторые из них оказались у частных структур.