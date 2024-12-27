На Закарпатье воинов обманули на 1 млн грн, пообещав перевод

Вручение подозрения. Фото: Нацполиция

В Закарпатской области военнослужащих обманули на более чем 1 миллион гривен. Полиция региона сообщила о подозрении злоумышленнику, который обещал военным перевод за деньги.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатья в Facebook в пятницу, 27 декабря.

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Обещал перевести за деньги

В ходе расследования установили, что 32-летний харьковчанин вошел в доверие к военным и предложил посодействовать в их переводе для несения службы по месту жительства. За свои "услуги" он попросил 25 тысяч долларов.

Злоумышленнику перечислили более одного миллиона в гривневом эквиваленте несколькими платежами, после чего он перестал выходить на связь и покинул Закарпатье.

"Оперативники полиции разыскали подозреваемого в Харьковской области и доставили в Закарпатье. Здесь его поместили в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Скриншот поста полиции

Напомним, в Киеве возле торгового центра в Дарницком районе двое мужчин просили у людей деньги, представляясь бывшими военными ВСУ. Выяснилось, что это мошенники.

А на Буковине разоблачили злоумышленников, которые завозили в Украину автомобили как гуманитарную помощь. Таким образом, им удавалось избежать уплаты акцизного налога и таможенных платежей.