В Чехии 62-летняя женщина перевела мошенникам более 12 тыс. долларов

Полиция Чехии. Иллюстративное фото: Radio Prague International

В Чехии мошенник обманул 62-летнюю гражданку, выманив у нее 300 тысяч крон. Вор представился врачом, который находится в Украине.

Об этом пишет Novinky.

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Полиция рассказала, что мошенник познакомился с женщиной в Facebook в сентябре 2024 года. Сначала они общались там, а затем перешли в WhatsApp. Мужчина представился врачом, который работает в Украине, а до этого жил в Лондоне.

В октябре он попросил женщину, чтобы она взяла на хранение его личные документы и ценные вещи. Взамен он попросил заплатить 300 тысяч крон за транспортировку, что составляет более 12 тысяч долларов.

"Она поняла, что стала жертвой мошенника, после Рождества и подала на него уголовное заявление", — рассказали в полиции.

В результате действия мошенников 62-летняя гражданка Чехии потеряла все сбережения и имеет долг в 130 тысяч чешских крон с учетом процентов. Сейчас продолжается расследование дела.

Напомним, на Закарпатье военнослужащих обманули более чем на 1 миллион гривен.

Также киберпреступники начали рассылать украинцам сообщения от имени компании "Новая почта" о якобы задолженности.