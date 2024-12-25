Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Нова Пошта попередила про фейкові листи від імені компанії arrow

Нова Пошта попередила про фейкові листи від імені компанії

25 грудня 2024 18:58
Євгенія Брюховецька - редактор
Українцям розіслали листи нібито від Нової Пошти — у компанії відреагували
Людина з телефоном в руках. Ілюстративне фото: cybercalm.org
Євгенія Брюховецька - редактор

Кіберзлочинці сьогодні вранці розіслали українцям повідомлення від імені компанії "Нова Пошта". У них повідомлялося про нібито заборгованість.

На це відреагувала пресслужба Нової Пошти у Facebook у середу, 25 грудня.

Читайте також:

Фейкові повідомлення від НП

"Звертаємо вашу увагу: ці листи не мають жодного відношення до "Нової пошти". Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг", — йдеться у повідомленні.

null
Фейковий лист. Фото: НП

У компанії закликали дотримуватися правил кібербезпеки:

  • перевіряти адресу відправника, оскільки листи від "Нової пошти" приходять лише з офіційних доменів;
  • не відкривати листи від незнайомих відправників і не переходити за посиланнями;
  • якщо ви відкрили лист або вкладення — змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій.
  • якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки акаунтів;
  • увімкніть двофакторну аутентифікацію для електронної пошти;
  • у разі отримання такого листа перемістіть його в розділ "спам" та видаліть, що допоможе знизити ризик повторного отримання;

Також кібербезпека "Нової пошти" проаналізувала активність із фішинговою розсилкою та дала рекомендації користувачам, як відкрили вкладення в листі. Для початку встановіть антивірус і виконайте перевірку пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення.

Далі якщо було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи — краще повністю перевстановити операційну систему для усунення прихованих загроз.

null
Скриншот допису Нової Пошти
null
Скриншот допису Нової Пошти

Раніше Новини.LIVE розповіли, на скільки збільшиться сума оплати доставки Нової пошти за умови післяплати.

Також українці почали частіше скаржитися на затримки Нової пошти, а також незаплановану утилізацію пакунків.

українці Нова пошта шахрайство кібербезпека електронна пошта

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:05 Бійці "Азову" розповіли, що їм сниться після полону

18:59 Авіакатастрофа в Казахстані — з'явилось відео з салону літака

18:58 Нова Пошта попередила про фейкові листи від імені компанії

18:34 Нові податки з 1 січня — у Мінфіні пояснили важливі нюанси

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:33 Популярний одеський трамвай повернувся на маршрут

18:33 У Києві станцію метро Либідська закрили на вхід — яка причина

18:23 На Львівщині чиновники намагалися змити долари в унітаз — фото

18:22 Польща змінює розмір виплат українцям — яка нова сума

18:12 В Укренерго повідомили, як завтра діятимуть графіки відключень

19:05 Бійці "Азову" розповіли, що їм сниться після полону

18:59 Авіакатастрофа в Казахстані — з'явилось відео з салону літака

18:58 Нова Пошта попередила про фейкові листи від імені компанії

18:34 Нові податки з 1 січня — у Мінфіні пояснили важливі нюанси

18:33 Популярний одеський трамвай повернувся на маршрут

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:33 У Києві станцію метро Либідська закрили на вхід — яка причина

18:23 На Львівщині чиновники намагалися змити долари в унітаз — фото

18:22 Польща змінює розмір виплат українцям — яка нова сума

18:12 В Укренерго повідомили, як завтра діятимуть графіки відключень

18:12 Лікарняні виплати для педагогів в Україні — що обурює вчителів

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні