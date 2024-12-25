Українцям розіслали листи нібито від Нової Пошти — у компанії відреагували

Людина з телефоном в руках. Ілюстративне фото: cybercalm.org

Кіберзлочинці сьогодні вранці розіслали українцям повідомлення від імені компанії "Нова Пошта". У них повідомлялося про нібито заборгованість.

На це відреагувала пресслужба Нової Пошти у Facebook у середу, 25 грудня.

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Фейкові повідомлення від НП

"Звертаємо вашу увагу: ці листи не мають жодного відношення до "Нової пошти". Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг", — йдеться у повідомленні.

Фейковий лист. Фото: НП

У компанії закликали дотримуватися правил кібербезпеки:

перевіряти адресу відправника, оскільки листи від "Нової пошти" приходять лише з офіційних доменів;

не відкривати листи від незнайомих відправників і не переходити за посиланнями;

якщо ви відкрили лист або вкладення — змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій.

якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки акаунтів;

увімкніть двофакторну аутентифікацію для електронної пошти;

у разі отримання такого листа перемістіть його в розділ "спам" та видаліть, що допоможе знизити ризик повторного отримання;

Також кібербезпека "Нової пошти" проаналізувала активність із фішинговою розсилкою та дала рекомендації користувачам, як відкрили вкладення в листі. Для початку встановіть антивірус і виконайте перевірку пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення.

Далі якщо було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи — краще повністю перевстановити операційну систему для усунення прихованих загроз.

Скриншот допису Нової Пошти

Скриншот допису Нової Пошти

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