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Новая почта предупредила о фейковых письмах от имени компании

25 декабря 2024 18:58
Евгения Брюховецкая - редактор
Украинцам разослали письма от Новой Почты — в компании отреагировали
Человек с телефоном в руках. Иллюстративное фото: cybercalm.org
Евгения Брюховецкая - редактор

Киберпреступники сегодня утром разослали украинцам сообщения от имени компании "Новая почта". В них сообщалось о якобы задолженности.

На это отреагировала пресс-служба "Новой почты" в Facebook в среду, 25 декабря.

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"Обращаем ваше внимание: эти письма не имеют никакого отношения к "Новой почте". Злоумышленники используют доверие к известным брендам и манипулируют чувствительной информацией — в этом случае заявляют о долге", — говорится в сообщении.

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Фейковое письмо. Фото: НП

В компании призвали соблюдать правила кибербезопасности:

  • проверять адрес отправителя, поскольку письма от "Новой почты" приходят только из официальных доменов;
  • не открывать письма от незнакомых отправителей и не переходить по ссылкам;
  • если вы открыли письмо или вложение — измените пароли на аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий;
  • если вы проявили подозрительную активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности аккаунтов;
  • включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты;
  • в случае получения такого письма переместите его в раздел "спам" и удалите, что поможет снизить риск повторного получения.

Также кибербезопасность "Новой почты" проанализировала активность с фишинговой рассылкой и дала рекомендации пользователям, как открыли вложения в письме. Для начала установите антивирус и проверьте устройство на наличие вредоносного программного обеспечения.

Далее, если было обнаружено вредоносное ПО или есть подозрения на компрометацию системы, лучше полностью переустановить операционную систему для устранения скрытых угроз.

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Скриншот поста "Новой почты"
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Скриншот поста "Новой почты"

Ранее Новини.LIVE рассказали, на сколько увеличится сумма оплаты доставки "Новой почты" при условии наложенного платежа.

Также украинцы стали чаще жаловаться на задержки "Новой почты", а также незапланированную утилизацию свертков.

украинцы Новая почта мошенничество кибербезопасность электронная почта

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18:58 Новая почта предупредила о фейковых письмах от имени компании

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