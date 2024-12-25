Украинцам разослали письма от Новой Почты — в компании отреагировали

Человек с телефоном в руках. Иллюстративное фото: cybercalm.org

Киберпреступники сегодня утром разослали украинцам сообщения от имени компании "Новая почта". В них сообщалось о якобы задолженности.

На это отреагировала пресс-служба "Новой почты" в Facebook в среду, 25 декабря.

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Фейковые сообщения от НП

"Обращаем ваше внимание: эти письма не имеют никакого отношения к "Новой почте". Злоумышленники используют доверие к известным брендам и манипулируют чувствительной информацией — в этом случае заявляют о долге", — говорится в сообщении.

Фейковое письмо. Фото: НП

В компании призвали соблюдать правила кибербезопасности:

проверять адрес отправителя, поскольку письма от "Новой почты" приходят только из официальных доменов;

не открывать письма от незнакомых отправителей и не переходить по ссылкам;

если вы открыли письмо или вложение — измените пароли на аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий;

если вы проявили подозрительную активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности аккаунтов;

включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты;

в случае получения такого письма переместите его в раздел "спам" и удалите, что поможет снизить риск повторного получения.

Также кибербезопасность "Новой почты" проанализировала активность с фишинговой рассылкой и дала рекомендации пользователям, как открыли вложения в письме. Для начала установите антивирус и проверьте устройство на наличие вредоносного программного обеспечения.

Далее, если было обнаружено вредоносное ПО или есть подозрения на компрометацию системы, лучше полностью переустановить операционную систему для устранения скрытых угроз.

Скриншот поста "Новой почты"

Скриншот поста "Новой почты"

Ранее Новини.LIVE рассказали, на сколько увеличится сумма оплаты доставки "Новой почты" при условии наложенного платежа.

Также украинцы стали чаще жаловаться на задержки "Новой почты", а также незапланированную утилизацию свертков.