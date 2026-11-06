Колишня прессекретарка Президента України Юлія Мендель. Фото: facebook.com/iuliia.mendel.2025

Колишня речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель виступила на заході ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Бундестазі. Представниця німецьких "Зелених" Ірене Міхаліч розкритикувала її появу, назвавши виступ частиною проросійської пропаганди. Вона також нагадала, що українська влада звинувачує Мендель у державній зраді.

Про це повідомляє німецьке видання Welt, інформує Новини.LIVE.

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Чому німецькі "Зелені" розкритикували Мендель

Керівниця фракції "Зелених" у парламенті Ірене Міхаліч заявила, що поява Мендель на заході багато говорить про політичну програму "АдН". За її словами, колишня речниця Зеленського займається перекладанням відповідальності з агресора на жертву, а партія використовує її заяви у власних проросійських інтересах.

Вона також наголосила, що такі висловлювання є образою для людей, які постраждали від російської агресії.

"Мендель виправдовує злочин, водночас вдаючи, ніби заручниця повинна припинити опір, щоб захоплення закінчилося. Таке перекручування фактів просто огидне і не має місця в залах німецького Бундестагу", — заявила політикиня.

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Що відомо про звинувачення проти Мендель

Міхаліч нагадала, що у вересні Мендель планувала виступити на подібному заході для депутатів Європейського парламенту у Страсбурзі, однак голова парламенту в останній момент скасувала їй дозвіл на вхід.

За словами німецької депутатки, Бундестаг також має ретельно перевіряти людей, яким надають можливість виступати в парламенті. Особливе занепокоєння, за її словами, викликають особи, яких дружня країна звинувачує у державній зраді.

Адміністрація Бундестагу відмовилася коментувати конкретний випадок. Водночас її речник повідомив, що перед наданням дозволу на відвідування парламенту кожен гість проходить перевірку надійності для мінімізації безпекових ризиків. За його словами, незавершені процедури щодо санкцій у третіх країнах зазвичай не враховуються під час такої перевірки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили Юлії Мендель про підозру у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії. За даними слідства, колишня речниця президента здійснювала інформаційно-підривну діяльність проти України.

Також Новини.LIVE писали, що у вересні 2026 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Юлії Мендель. Вона потрапила до переліку десяти громадян України та Росії, яких в Офісі президента звинувачують у поширенні дезінформації.