СБУ та ОГП заочно повідомили Юлії Мендель про підозру

Колишня прессекретарка Президента України Юлія Мендель. Фото: facebook.com/iuliia.mendel.2025

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили колишній прессекретарці президента Юлії Мендель про підозру у державній зраді та виправдовуванні агресії РФ. За даними слідства, вона здійснювала інформаційно-підривну діяльність проти України.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на СБУ.

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Мендель підозрюють в державній зраді

Ввечері 3 листопада СБУ та ОПГ заявили про заочну підозру колишній речниці Президента України Юлії Мендель. Вона виконувала обов'язки прессекретарки Володимира Зеленського у 2019-2021 роках.

Повідомляється, що Мендель займається інформаційно-підривною діяльністю. Їй оголошено підозру в державній зраді за такими статтями:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Правоохоронці за допомогою комплексних заходів та відповідних експертиз встановили, що Юлія Мендель дискредитує Україну на міжнародній арені у своїх висловлюваннях і дописах у соціальних мережах. Служба безпеки України повідомляє, що своїми словами "вона виправдовує кремлівський режим" та розпочату війну проти України.

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Наразі фігурантка справи перебуває закордоном, тому тривають заходи, які притягнуть Мендель до відповідальності перед законом.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора зазначили, що особа вважається невинуватою, тому її вину не доведено в суді.

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