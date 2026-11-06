Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Фото: facebook.com/iuliia.mendel.2025

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила на мероприятии ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) в Бундестаге. Представительница немецких "Зеленых" Ирене Михалич раскритиковала её появление, назвав выступление частью пророссийской пропаганды. Она также напомнила, что украинские власти обвиняют Мендель в государственной измене.

Об этом сообщает немецкое издание Welt, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему немецкие "Зеленые" раскритиковали Мендель

Руководительница фракции "Зеленых" в парламенте Ирене Михалич заявила, что появление Мендель на мероприятии многое говорит о политической программе "АдН". По её словам, бывшая пресс-секретарь Зеленского занимается перекладыванием ответственности с агрессора на жертву, а партия использует её заявления в своих пророссийских интересах.

Она также подчеркнула, что такие высказывания являются оскорблением для людей, пострадавших от российской агрессии.

"Мендель оправдывает преступление, при этом делая вид, будто заложница должна прекратить сопротивление, чтобы захват закончился. Такое искажение фактов просто отвратительно и не имеет места в залах немецкого Бундестага", — заявила политик.

Читайте также:

Что известно об обвинениях против Мендель

Михалич напомнила, что в сентябре Мендель планировала выступить на подобном мероприятии для депутатов Европейского парламента в Страсбурге, однако спикер парламента в последний момент отменила ей разрешение на вход.

По словам немецкой депутатки, Бундестаг также должен тщательно проверять людей, которым предоставляется возможность выступать в парламенте. Особое беспокойство, по её словам, вызывают лица, которых дружественная страна обвиняет в государственной измене.

Администрация Бундестага отказалась комментировать конкретный случай. В то же время ее пресс-секретарь сообщил, что перед предоставлением разрешения на посещение парламента каждый гость проходит проверку надежности для минимизации рисков безопасности. По его словам, незавершенные процедуры в отношении санкций в третьих странах обычно не учитываются при такой проверке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно уведомили Юлию Мендель о подозрении в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии России. По данным следствия, бывшая пресс-секретарь президента вела информационно-подрывную деятельность против Украины.

Также Новини.LIVE писали, что в сентябре 2026 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель. Она попала в список из десяти граждан Украины и России, которых в Офисе президента обвиняют в распространении дезинформации.