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У Брюсселі хотіли отруїти газом учасників заходу для ЗСУ

1 листопада 2024 18:55
Євгенія Брюховецька - редактор
У Брюсселі на реабілітаційному заході для воїнів ЗСУ намагалися отруїти учасників
Поліція Брюсселя. Ілюстративне фото: DW
Євгенія Брюховецька - редактор

У Брюсселі на одному із заходів учасників намагалися отруїти газом. Він був присвячений реабілітації українських військових.

Про це пише Ukraine NOW у п'ятницю, 1 листопада.

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Захід для ЗСУ у Брюсселі

У Брюсселі 29-30 жовтня проходив другий Саміт "Партнерства, інновацій та здоров’я ветеранів", який присвятили захисту та реабілітації українських військових за кордоном. На ньому були українські ветерани, волонтери, урядові й неурядові організації, представники областей, міст та європейські партнери. 

Відомо, що після показу фільму, який зняли на Херсонському напрямку, учасники відчули специфічний запах, а потім ознаки інтоксикації, зокрема головний біль.

"Ми усі розуміємо, що це гарно спланована провокація ворога. Це залякування світу, і відвертий плювок в європейські закони та міжнародне право", — зазначила засновниця та голова "Європейської асоціації жінок України", директорка Ukrainian Civil Society Hub Віолетта Дворнікова.

На місце приїхали медики, правоохоронці та рятувальники в костюмах хімзахисту. Двоє людей постраждали та були ушпиталені з ознаками отруєння, інші відмовилися від допомоги.

Наразі поліція Бельгії проводить розслідування і не розголошує деталей слідства. Водночас у МЗС України наразі не коментували цей інцидент.

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Скриншот допису Ukraine NOW

Нагадаємо, у Чернівецькій області працівники СБУ затримали агента ФСБ Росії та його поплічника, які стежили за переміщенням потягів з військовою технікою.

 Також ми писали, що Канада готує нові санкції проти Росії. Стало відомо, на яку сфери вони будуть спрямовані.

замах отруєння газ Бельгія ЗСУ військові

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