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СБУ впіймала на Буковині двох шпигунів ФСБ — що вони шукали

31 жовтня 2024 12:48
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Чернівецькій області затримали двох шпигунів ФСБ
Затриманий підозрюваний. Фото: Служба безпеки України
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Чернівецькій області працівники Служби безпеки України затримали агента Федеральної служби безпеки Росії та його поплічника. Вони стежили за переміщенням потягів з військовою технікою.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 31 жовтня.

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Як зазначили в СБУ, затримані виявились учасниками регіонального осередку руху "народовладдя". Вони шпигували за Силами оборони та намагалися зірвати мобілізацію у західному регіоні України.

Зокрема, порушники приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ, а також публічно закликали ухилятися від призову військовозобов'язаним чоловікам.

Ким виявились затримані

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Затриманий агент ФСБ. Фото: СБУ
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Затриманий порушник. Фото: СБУ

Виявилось, що одним із затриманих є 41-річний місцевий мешканець Буковини, який у минулому належив до забороненої нині компартії в Україні. Раніше він вже потрапляв в поле зору ФСБ, зокрема, у 2015 році. З моменту повномасштабного вторгнення його завербували і дали задачу сформувати власну агентурну мережу в Чернівецькій області.

"Він поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні "органи місцевого самоврядування". Також за завданням кураторів фігурант агітував місцевих чоловіків призовного віку ховатися від ТЦК та шпигував за маршрутами переміщення рухомих складів ЗСУ", — розповіли в СБУ.

Для ефективного виконання завдань від Росії, чоловік залучив в роботу 35-річного безробітного, якому він пообіцяв допомогти уникнути мобілізацію. 

Під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони з доказами підривної діяльності. Їм повідомили підозру у державній зраді та несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Обидвоє перебувають під вартою поки триває слідство. 

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила 12 осіб, які займалися підривом мобілізаційних процесів в Україні через месенджери та соцмережі. 

А у Харкові СБУ викрила вченого з Харкова, який допомагав росіянам модернізовувати "Шахеди"

В Донецькій області затримали агентів ФСБ, які допомагали коригувати удари КАБами по Силах оборони України в регіоні. 

Чернівецька область шпигунство ФСБ Колаборант СБУ

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