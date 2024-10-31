У Чернівецькій області затримали двох шпигунів ФСБ

Затриманий підозрюваний. Фото: Служба безпеки України

У Чернівецькій області працівники Служби безпеки України затримали агента Федеральної служби безпеки Росії та його поплічника. Вони стежили за переміщенням потягів з військовою технікою.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 31 жовтня.

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Стежили за переміщенням військовох техніки

Як зазначили в СБУ, затримані виявились учасниками регіонального осередку руху "народовладдя". Вони шпигували за Силами оборони та намагалися зірвати мобілізацію у західному регіоні України.

Зокрема, порушники приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ, а також публічно закликали ухилятися від призову військовозобов'язаним чоловікам.

Ким виявились затримані

Затриманий агент ФСБ. Фото: СБУ

Затриманий порушник. Фото: СБУ

Виявилось, що одним із затриманих є 41-річний місцевий мешканець Буковини, який у минулому належив до забороненої нині компартії в Україні. Раніше він вже потрапляв в поле зору ФСБ, зокрема, у 2015 році. З моменту повномасштабного вторгнення його завербували і дали задачу сформувати власну агентурну мережу в Чернівецькій області.

"Він поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні "органи місцевого самоврядування". Також за завданням кураторів фігурант агітував місцевих чоловіків призовного віку ховатися від ТЦК та шпигував за маршрутами переміщення рухомих складів ЗСУ", — розповіли в СБУ.

Для ефективного виконання завдань від Росії, чоловік залучив в роботу 35-річного безробітного, якому він пообіцяв допомогти уникнути мобілізацію.

Під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони з доказами підривної діяльності. Їм повідомили підозру у державній зраді та несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Обидвоє перебувають під вартою поки триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила 12 осіб, які займалися підривом мобілізаційних процесів в Україні через месенджери та соцмережі.

А у Харкові СБУ викрила вченого з Харкова, який допомагав росіянам модернізовувати "Шахеди".

В Донецькій області затримали агентів ФСБ, які допомагали коригувати удари КАБами по Силах оборони України в регіоні.