В Черновицкой области задержаны два шпиона ФСБ

Задержанный подозреваемый. Фото: Служба безопасности Украины

В Черновицкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента Федеральной службы безопасности России и его приспешника. Они следили за перемещением поездов с военной техникой.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 31 октября.

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Следили за перемещением военной техники

Как отметили в СБУ, задержанные оказались участниками регионального центра движения "народовластие". Они шпионили за Силами обороны и пытались сорвать мобилизацию в западном регионе Украины.

В частности, нарушители скрыто фиксировали направления движения железнодорожных эшелонов ВСУ, а также публично призывали уклоняться от призыва военнообязанных мужчин.

Кем оказались задержанные

Задержанный агент ФСБ. Фото: СБУ

Задержанный нарушитель. Фото: СБУ

Оказалось, что одним из задержанных является 41-летний местный житель Буковины, в прошлом принадлежавший к запрещенной компартии в Украине. Ранее он уже попадал в поле зрения ФСБ, в частности в 2015 году. С момента полномасштабного вторжения его завербовали и дали задачу сформировать собственную агентурную сеть в Черновицкой области.

"Он распространял кремлевские нарративы, отрицал легитимность государственной власти в Украине и пытался создавать альтернативные "органы местного самоуправления". Также по заданию кураторов фигурант агитировал местных мужчин призывного возраста скрываться от ТЦК и шпионил за маршрутами перемещения подвижных составов ВСУ", — рассказали в СБУ.

Для эффективного выполнения задач от России, мужчина привлек в работу 35-летнего безработного, которому он пообещал помочь избежать мобилизации.

Во время обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны с поличным. Им сообщили подозрение о государственной измене и несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Оба находятся под стражей, пока продолжается следствие.

Напомним, недавно СБУ разоблачила 12 человек, которые занимались подрывом мобилизационных процессов в Украине из-за мессенджеров и соцсетей.

А в Харькове СБУ разоблачила ученого из Харькова, который помогал россиянам модернизировать "Шахеды".

В Донецкой области задержаны агенты ФСБ, которые помогали корректировать удары КАБами по Силам обороны Украины в регионе.