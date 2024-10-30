СБУ викрила адміністраторів каналів Viber і Telegram, що допомагали ухилянтам

Затриманий чоловік. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила ще 12 адміністраторів і дописувачів вайберу і телеграм-каналів, які намагалися перешкодити мобілізації та публікували інформацію про локації Збройних сил. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 30 жовтня.

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Деталі справи

Співробітники СБУ заблокували діяльність десяти мешканців Івано-Франківщини, які створили анонімні групи у вайбері для ухилянтів. Вони активно поширювали інформацію про розташування мобільних блокпостів ЗСУ та правоохоронців.

На Дніпропетровщині підозру отримав 48-річний колишній ресторатор, який через свій телеграм-канал закликав підписників уникати призову та допомагати ухилянтам. Він також створив чат-бот, куди користувачі могли надсилати інформацію про маршрути представників територіальних центрів комплектування.

На Львівщині викрито місцевого жителя, який "підсвічував" локації українських військових, зокрема представників ТЦК, через адміністрування анонімної групи у вайбері.

Затриманий чоловік. Фото: СБУ

Затриманий чоловік. Фото: СБУ

На основі зібраних доказів шістьом фігурантам вже повідомлено про підозру за перешкоджання діяльності ЗСУ. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі дії. Фото: СБУ

Слідчі дії. Фото: СБУ

Раніше Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які передавали координати для ударів по позиціях Сил оборони на Донеччині. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Також ми писали про те, що на Харківщині жінка публічно заперечувала здійснення збройної агресії Росією проти України та чекала повторної окупації свого населеного пункту.