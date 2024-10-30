СБУ викрила адміністраторів каналів Viber і Telegram, що допомагали ухилянтам

СБУ викрила 12 осіб, які в соцмережах хотіли зірвати мобілізацію
Служба безпеки України викрила ще 12 адміністраторів і дописувачів вайберу і телеграм-каналів, які намагалися перешкодити мобілізації та публікували інформацію про локації Збройних сил. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 30 жовтня.
Деталі справи
Співробітники СБУ заблокували діяльність десяти мешканців Івано-Франківщини, які створили анонімні групи у вайбері для ухилянтів. Вони активно поширювали інформацію про розташування мобільних блокпостів ЗСУ та правоохоронців.
На Дніпропетровщині підозру отримав 48-річний колишній ресторатор, який через свій телеграм-канал закликав підписників уникати призову та допомагати ухилянтам. Він також створив чат-бот, куди користувачі могли надсилати інформацію про маршрути представників територіальних центрів комплектування.
На Львівщині викрито місцевого жителя, який "підсвічував" локації українських військових, зокрема представників ТЦК, через адміністрування анонімної групи у вайбері.
На основі зібраних доказів шістьом фігурантам вже повідомлено про підозру за перешкоджання діяльності ЗСУ. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Раніше Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які передавали координати для ударів по позиціях Сил оборони на Донеччині. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Також ми писали про те, що на Харківщині жінка публічно заперечувала здійснення збройної агресії Росією проти України та чекала повторної окупації свого населеного пункту.
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