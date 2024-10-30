СБУ разоблачила администраторов каналов Viber и Telegram, которые помогали уклонистам

Задержанный мужчина. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила еще 12 администраторов и корреспондентов в вайбере и телеграм-каналах, пытавшихся помешать мобилизации и публиковавших информацию о локациях Вооруженных сил. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 30 октября.

Читайте также:

Детали дела

Сотрудники СБУ заблокировали деятельность десяти жителей Ивано-Франковской области, которые создали анонимные группы в вайбере для уклонистов. Они активно распространяли информацию о расположении мобильных блокпостов ВСУ и правоохранителей.

В Днепропетровской области подозрение получил 48-летний бывший ресторатор, который через свой Телеграмм-канал призвал подписчиков избегать призыва и помогать уклонистам. Он также создал чат-бот, в который пользователи могли посылать информацию о маршрутах представителей территориальных центров комплектования.

На Львовщине разоблачен местный житель, который "подсвечивал" локации украинских военных, в частности представителей ТЦК, через администрирование анонимной группы в вайбере.

Задержанный мужчина. Фото: СБУ

Задержанный мужчина. Фото: СБУ

На основе собранных доказательств шести фигурантам уже сообщено о подозрении за препятствование деятельности ВСУ. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Следственные действия. Фото: СБУ

Следственные действия. Фото: СБУ

Ранее Служба безопасности Украины задержала четырех агентов российских спецслужб, которые передавали координаты для ударов по позициям Сил обороны в Донецкой области. Фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, что в Харьковской области женщина публично отрицала осуществление вооруженной агрессии Россией против Украины и ждала повторной оккупации своего населенного пункта.