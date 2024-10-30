Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow СБУ выкрыла 12 лиц, которые в соцсетях хотели сорвать мобилизацию arrow

СБУ выкрыла 12 лиц, которые в соцсетях хотели сорвать мобилизацию

30 октября 2024 18:51
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
СБУ разоблачила администраторов каналов Viber и Telegram, которые помогали уклонистам
Задержанный мужчина. Фото: СБУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Служба безопасности Украины разоблачила еще 12 администраторов и корреспондентов в вайбере и телеграм-каналах, пытавшихся помешать мобилизации и публиковавших информацию о локациях Вооруженных сил. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 30 октября.

Читайте также:

Детали дела

Сотрудники СБУ заблокировали деятельность десяти жителей Ивано-Франковской области, которые создали анонимные группы в вайбере для уклонистов. Они активно распространяли информацию о расположении мобильных блокпостов ВСУ и правоохранителей.

В Днепропетровской области подозрение получил 48-летний бывший ресторатор, который через свой Телеграмм-канал призвал подписчиков избегать призыва и помогать уклонистам. Он также создал чат-бот, в который пользователи могли посылать информацию о маршрутах представителей территориальных центров комплектования.

На Львовщине разоблачен местный житель, который "подсвечивал" локации украинских военных, в частности представителей ТЦК, через администрирование анонимной группы в вайбере.

СБУ разоблачила лиц, пытавшихся сорвать мобилизацию
Задержанный мужчина. Фото: СБУ
СБУ разоблачила лиц, пытавшихся сорвать мобилизацию
Задержанный мужчина. Фото: СБУ

На основе собранных доказательств шести фигурантам уже сообщено о подозрении за препятствование деятельности ВСУ. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

СБУ разоблачила лиц, пытавшихся сорвать мобилизацию
Следственные действия. Фото: СБУ
СБУ разоблачила лиц, пытавшихся сорвать мобилизацию
Следственные действия. Фото: СБУ

Ранее Служба безопасности Украины задержала четырех агентов российских спецслужб, которые передавали координаты для ударов по позициям Сил обороны в Донецкой области. Фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, что в Харьковской области женщина публично отрицала осуществление вооруженной агрессии Россией против Украины и ждала повторной оккупации своего населенного пункта.

Украина ТЦК и СП мобилизация СБУ ВСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:38 Во Львове экс-директор выписывала премии маме — что решил суд

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

10:32 Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег

10:29 Повестка по почте — юристы назвали условия для обжалования

10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

10:11 На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

10:03 Зеленский официально уволил Костина с должности Генпрокурора

09:58 Зеленский встретился с руководителями ТГ и районов Закарпатья

09:54 В Николаеве депутаты выделили почти 8 млн на телесюжеты о себе

10:38 Во Львове экс-директор выписывала премии маме — что решил суд

10:32 Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег

10:29 Повестка по почте — юристы назвали условия для обжалования

10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:11 На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

10:03 Зеленский официально уволил Костина с должности Генпрокурора

09:58 Зеленский встретился с руководителями ТГ и районов Закарпатья

09:54 В Николаеве депутаты выделили почти 8 млн на телесюжеты о себе

09:45 Оккупированный Бердянск атакуют дроны — есть проблемы со светом

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре