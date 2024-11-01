В Брюсселе на реабилитационном мероприятии для воинов ВСУ пытались отравить участников

Полиция Брюсселя. Иллюстративное фото: DW

В Брюсселе на одном из мероприятий участников пытались отравить газом. Он был посвящен реабилитации украинских военных.

Об этом пишет Ukraine NOW в пятницу, 1 ноября.

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В Брюсселе 29-30 октября проходил второй Саммит "Партнерства, инноваций и здоровья ветеранов", посвященный защите и реабилитации украинских военных за рубежом. На нем находились украинские ветераны, волонтеры, правительственные и неправительственные организации, представители областей, городов и европейские партнеры.

Известно, что после показа фильма, снятого на Херсонском направлении, участники почувствовали специфический запах, а затем признаки интоксикации, в том числе головную боль.

"Мы все понимаем, что это хорошо спланированная провокация врага. Это устрашение мира, и откровенный плевок в европейские законы и международное право", — отметила основатель и глава "Европейской ассоциации женщин Украины", директор Ukrainian Civil Society Hub Виолетта Дворникова.

На место приехали медики, правоохранители и спасатели в костюмах химзащиты. Два человека пострадали и были госпитализированы с признаками отравления, другие отказались от помощи.

Полиция Бельгии проводит расследование и не разглашает деталей следствия. В то же время, в МИД Украины пока не комментировали этот инцидент.

Скриншот поста Ukraine NOW

Напомним, в Черновицкой области сотрудники СБУ задержали агента ФСБ России и его приспешника, следивших за перемещением поездов с военной техникой.

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