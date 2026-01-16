Глава МЗС Британії закликала НАТО посилити безпеку Арктики через загрозу з боку Росії

Іветт Купер (ліворуч). Фото: x.com/YvetteCooperMP

Глава МЗС Британії Іветт Купер заявила, що НАТО потрібно "подвоїти зусилля" у забезпеченні безпеки в Арктиці. Зокрема, для того, щоб захистити регіон від російської агресії.

Про це повідомляє BBC.

Чому НАТО потрібно посилити безпеку в Арктиці

Під час візиту до британських військ у північній Норвегії Купер сказала, що альянсу НАТО слід створити об'єднану операцію під назвою "Арктичний вартовий" для захисту регіону, як це робиться в Балтійському морі.

Вона додала, що союзники, включно зі США, повинні об'єднатися навколо спільної загрози, незважаючи на розбіжності, що зберігаються з приводу Гренландії.

До Купер приєднався і її норвезький колега Еспен Барт Ейде. Він наголосив, що суперечка між Європою і США щодо Гренландії є "відволікаючим фактором", покликаним приховати більш серйозну загрозу безпеці в Україні.

"Арктика — це ворота, через які Північний флот Росії може загрожувати Сполученому Королівству, Західній Європі та Норвегії, Сполученим Штатам і Канаді. Таким чином, безпека всього трансатлантичного регіону залежить від безпеки Арктики", — сказала Іветт Купер.

Вона пояснила, що НАТО необхідно "подвоїти зусилля" і "зробити те, що ми зробили в інших сферах", щоб "дійсно зміцнити безпеку Крайньої Півночі".

На запитання про те, що це означає на практиці, вона пояснила, що хоче "скоординованих навчань, операцій та обміну розвідувальною інформацією" в регіоні, за аналогією з "Балтійським вартовим" і "Східним вартовим" - назвавши це "Арктичним вартовим".

Купер додала, що Росія становить загрозу не тільки для Європи, а й для трансатлантичної безпеки, зазначивши, що "співпраця зміцнить альянс", незважаючи на розбіжності з приводу Гренландії.

"Ми завжди чітко заявляли, що майбутнє Гренландії належить гренландцям і данцям. Я думаю, що всі згодні в питаннях безпеки в Арктиці, щодо цієї ширшої загрози і необхідності об'єднання всіх наших країн у рамках альянсу НАТО. Так ми боремося з російською загрозою, яка зачіпає всіх нас", — заявила Купер.

Водночас Ейде привітав заклик глави МЗС Британії до створення "Арктичної наглядової ради", сказавши, що це продемонструє "серйозну прихильність" вирішенню найскладнішої проблеми, а саме російської загрози морям Крайньої Півночі.

Але коли його запитали, чи турбують його розбіжності між Данією і США щодо Гренландії, він відповів наступне:

"Скажу так — два дні тому я був у притулку в Києві й брав участь у кількох зустрічах із вищим керівництвом України. Я думаю, нам слід уникати відволікаючих чинників, які б заважали розв'язанню першочергового завдання на сьогоднішній день: нам потрібно допомогти Україні вийти з цієї війни, досягти справедливого і міцного миру, тому що це найважливіше для трансатлантичної та європейської безпеки", — резюмував глава МЗС Норвегії.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США мають намір говорити з Данією і Гренландією про придбання острова кожні 2-3 тижні.

Також ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон прийняв рішення направити війська в Гренландію.