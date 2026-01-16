Глава МИД Британии призвала НАТО усилить безопасность Арктики из-за угрозы со стороны России

Иветт Купер (слева). Фото: x.com/YvetteCooperMP

Глава МИД Британии Иветт Купер заявила, что НАТО нужно "удвоить усилия" в обеспечении безопасности в Арктике. В частности, для того, чтобы защитить регион от российской агрессии.

Об этом сообщает BBC.

Почему НАТО нужно усилить безопасность в Арктике

В ходе визита к британским войскам а северной Норвегии Купер сказала, что альянсу НАТО следует создать объединенную операцию под названием "Арктический страж" для защиты региона, как это делается в Балтийском море.

Она добавила, что союзники, включая США, должны объединиться вокруг общей угрозы, несмотря на сохраняющиеся разногласия по поводу Гренландии.

К Купер присоединился и ее норвежский коллега Эспен Барт Эйде. Он подчеркнул, что спор между Европой и США по поводу Гренландии является "отвлекающим фактором", призванным скрыть более серьезную угрозу безопасности в Украине.

"Арктика — это ворота, через которые Северный флот России может угрожать Соединенному Королевству, Западной Европе и Норвегии, Соединенным Штатам и Канаде. Таким образом, безопасность всего трансатлантического региона зависит от безопасности Арктики", — сказала Иветт Купер.

Она пояснила, что НАТО необходимо "удвоить усилия" и "сделать то, что мы сделали в других областях", чтобы "действительно укрепить безопасность Крайнего Севера".

На вопрос о том, что это означает на практике, она объяснила, что хочет "скоординированных учений, операций и обмена разведывательной информацией" в регионе, по аналогии с "Балтийским стражем" и "Восточным стражем" - назвав это "Арктическим стражем".

Купер добавила, что Россия представляет угрозу не только для Европы, но и для трансатлантической безопасности, отметив, что "сотрудничество укрепит альянс", несмотря на разногласия по поводу Гренландии.

"Мы всегда четко заявляли, что будущее Гренландии принадлежит гренландцам и датчанам. Я думаю, что все согласны в вопросах безопасности в Арктике, в отношении этой более широкой угрозы и необходимости объединения всех наших стран в рамках альянса НАТО. Так мы боремся с российской угрозой, которая затрагивает всех нас", — заявила Купер.

В то же время Эйде приветствовал призыв главы МИД Британии к созданию "Арктического наблюдательного совета", сказав, что это продемонстрируюет "серьезную приверженность" решению наиболее сложной проблемы, а именно российской угрозы морям Крайнего Севера.

Но когда его спросили, беспокоят ли его разногласия между Данией и США по поводу Гренландии, он ответил следующее:

"Скажу так — два дня назад я был в убежище в Киеве и участвовал в нескольких встречах с высшим руководством Украины. Я думаю, нам следует избегать отвлекающих факторов, которые бы мешали решению первостепенной задачи на сегодняшний день: нам нужно помочь Украине выйти из этой войны, достичь справедливого и прочного мира, потому что это важнее всего для трансатлантической и европейской безопасности", — резюмировал глава МИД Норвегии.

