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У Британії відреагували на постачання РФ північнокорейських балістичних ракет

5 січня 2024 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Британії відреагували на постачання РФ північнокорейських балістичних ракет
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс відреагував на інформацію про те, що Північна Корея постачає Росії балістичні ракети. Окупанти використовують їх проти України.

Свою реакцію Грант Шеппс написав у соцмережі X.

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"Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна погодитися на приниження і піти з простягнутою рукою в Північну Корею, щоб продовжити своє незаконне вторгнення. Вчиняючи так, Росія порушила численні резолюції Ради безпеки ООН і поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу. Це має припинитися зараз", — наголосив він.

Шеппс додав, що Британія разом з партнерами подбає про те, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії.

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Допис Шеппса. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти вже запускали по України балістичні ракети, які були надані Північною Кореєю. Це відбулося наприкінці грудня та на початку січня. 

Також ми писали, що через постачання балістичних ракет Північної Кореї до Росії, члени Ради безпеки ООН скликають засідання. Обговорення відбудуться 10 січня.

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